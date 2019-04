Folketingsmedlem endte i tumult med klimademonstranter foran Christiansborg: »Det var ubehageligt«

Syngende demonstranter fra Extinction Rebellion havde mandag sat sig for at blokere hovedindgangen til Christiansborg.

Demonstranterne tog opgaven så seriøst, at folketingsmedlem Kaare Dybvad Bek fra Socialdemokratiet blev nægtet adgang til Christiansborg, da han forsøgte at komme på arbejde.

Da socialdemokraten nåede hen til døren efter at have passeret gruppen, forsøgte en demonstrant at forhindre ham i at åbne døren, og så opstod der tumult på trappen.

»Jeg prøvede at bevæge mig gennem gruppen, og så er der nogle, som tager fat i mig. Der opstår tumult omkring det, og der er en, som tager fat i mig bagfra. Jeg ender oven på en demonstrant. Da jeg kommer op igen, skubber de til mig, og der skubber jeg igen for at få dem væk. En af dem har taget fat i mig, så jeg taber min ene sko også,« siger Kaare Dybvad Bek.

Han forklarer, at der ofte er demonstranter på Christiansborg, der ønsker at gøre opmærksom på deres sag, men han kalder mandagens episode for helt »ekstraordinær«.

»Det var klart anderledes, end det plejer. De fyldte hele trappen. Jeg havde først ikke tænkt det som en blokade, men de forhindrede mig i at komme igennem. Det var ubehageligt,« siger Kaare Dybvad Bek, der skrev om sin oplevelse på Facebook.

»Uacceptabel opførsel«

Extinction Rebellions mærkesag er at sætte fokus på, at der skal være et »retfærdigt samfund, der ikke ødelægger nuværende og kommende generationers muligheder for at leve«. Gruppen »forlanger«, at samfundet – og politikere i særdeleshed – tager ansvar for klimaudviklingen.

Kaare Dybvad Bek sympatiserer med Extinction Rebellions sag, men han mener ikke, at gruppen i mandags gjorde det på den rette måde.

»Deres fremtoning ødelægger det for os, der gerne vil gøre noget reelt for at forandre klimakrisen. De ødelægger det, fordi deres aggressivitet tager fokus fra det, som det handler om,« siger Kaare Dybvad Bek.

Helt grundlæggende mener han ikke, at deres fremgangsmåde er i orden. Han påpeger, at det i yderste konsekvens kunne have betydet, at han ikke havde kunnet udføre sit arbejde som folketingsmedlem.

»Jeg synes afgjort ikke, at det er i orden. I en rent hypotetisk situation kunne jeg være blevet forhindret i at stemme. Det er helt sikkert ikke i orden, at man afspærrer eller opstarter klammeri på den måde, som de gjorde. Jeg synes, det er uacceptabelt, at man skal gennem det for at passe sit arbejde,« siger Kaare Dybvad Bek.

Folketingsmedlemmer måtte bruge besøgsindgang

Yildiz Akdogan, der ligeledes er fra Socialdemokratiet, opgav helt at komme forbi demonstranterne fra Extinction Rebellion i mandags, da hun så, hvordan de sad på trappen og blokerede hovedindgangen. I stedet måtte hun benytte sig af besøgsindgangen.

Hun har i Kaare Dybvad Beks Facebook-opslag også givet til kende, at hun fandt episoden ubehagelig med kommentaren »Jeg mødte dem også. De var ikke just venlige i deres kamp for klimaet«.

»Jeg kunne ikke komme ind, så jeg endte med at gå bagom og i stedet anvende besøgsindgangen. De virkede på ingen måde imødekommende, som de sad der og blokerede trappen,« siger Yildiz Akdogan.

Hun fortæller, at der hver torsdag står en gruppe demonstranter, som formår at komme frem med deres budskab uden at blokere døren til Christiansborg. Hun mener som sin partifælle heller ikke, at det er vejen frem at blokere Christiansborgs indgange, hvis man ønsker at fremme sin sag.

»Jeg fik ikke associationer til, at de havde et positivt grønt budskab, som de sad der. Der er en meget stor signalværdi i at sidde og blokere døren ind til Christiansborg på den måde, som de gjorde,« siger Yildiz Akdogan.

Hun fortæller, at hun på vej ud af Christiansborg spurgte vagterne indendørs, om det var muligt at komme ud gennem døren. Her var beskeden, at det nok var bedst, hvis hun gik ud samme vej, som hun kom ind – altså via besøgsindgangen.

Det har endnu ikke været muligt at få en kommentar fra Extinction Rebellion.