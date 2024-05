Samfund Abonnement

Efter ny afsløring om skimmelsvamp på Rigshospitalet: »Der bør rulle hoveder«

I over et år vidste Rigshospitalets ledelse, at et 11-årigt barn efter alt at dømme havde mistet livet efter en infektion med skimmelsvamp fra hospitalets bygninger. Alligevel sagde de ikke noget til hverken hans forældre eller til politikerne. Nu efterspørger flere politikere ordentlige bud på løsninger.