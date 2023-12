Antropolog: »Vi mangler varme hænder – hvorfor henter vi dem ikke nede på Istedgade?«

Udenlandske kvinder, som rejser til Danmark for at arbejde som sexarbejdere, er hverken ofre eller en byrde for vores samfund. De kan være en del af løsningen på de manglende varme hænder, mener seniorforsker Sine Plambech i »Pilestræde«.