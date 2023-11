Politik Abonnement

Peter Hummelgaard så gerne, at islamisk organisation blev forbudt. Der er bare ét problem

Justitsminister Peter Hummelgaard (S) vil arbejde aktivt for at forbyde den islamiske gruppering Hizb ut-Tahrir, hvis myndighederne på et tidspunkt vurderer, at der er juridisk grundlag for en opløsning af organisationen, siger han nu. Men der er lang vej til et forbud, vurderer eksperter. Hummelgaards forgænger har dog et forslag.