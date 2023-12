Politik Abonnement

Når han taler, bliver der lyttet: Danmark styres af »en myte«, som ingen vil slå ihjel

Sjældent har det stået mere klart, at det ikke er lønmodtagere og arbejdsgivere, der alene bestemmer på det danske arbejdsmarked. I Finansministeriet sidder regeringen med ved bordet, når løn, arbejdstid og arbejdsforhold fastlægges i det offentlige. Udvalgte grupper skal have hævet lønnen for seks milliarder kroner, og det har sin pris.