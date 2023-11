Politik Abonnement

De kaldte på jihad gennem Københavns gader. Nu kommer politiker med opfordring: »Dybt bekymrende«

Politiet har ifølge en fremtrædende DFer svigtet. Nu er det tid til, at der samles en indsatsstyrke, der kan sørge for, at de ansvarlige bliver retsforfulgt. Politiet afviser at gå ind i diskussionen.