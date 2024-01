Økonomi Abonnement

Ulrik Bie: Hvornår sætter ECB renten ned? Her er mit bud

Der er to uger til næste runde af møder i de store centralbanker. I de finansielle markeder har man allerede besluttet sig for, at der venter massive rentenedsættelser i år. Men er det nu også sådan? I Frankfurt er økonomi og inflation blevet til migræne.