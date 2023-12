Økonomi Abonnement

Svensk krone i nyt fald efter Riksbankens bløde rentemelding

Den svenske Riksbank står i et kæmpe dilemma, når renten skal sættes. Hvad man end vælger, risikerer rentevogterne i Stockholm at udløse mere af det, som man for alt i verden vil undgå. Riksbanken valgte på torsdagens møde at trykke på pauseknappen. Det kan blive et meget dyrt valg.