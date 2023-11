Økonomi Abonnement

Norsk inflation banker i vejret. Ny renteforhøjelse venter

Mens forbrugerpriserne i Danmark samlet set ikke er steget det seneste år, ser det helt anderledes ud i Norge. Inflationen tog et overraskende hop i oktober. Det har ikke kun betydning for renten her og nu. Der er sorte inflationsskyer over næste år også.