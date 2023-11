Økonomi Abonnement

Priserne falder, og virksomhederne flygter. De sorte skyer samler sig om Kina

Der er efterhånden mange tegn på, at den økonomiske modvind i Kina har bidt sig fast. Verdens vigtigste vækstmotor kan dermed ikke levere samme drivkraft som tidligere, og investorerne trækker sig ud. Det har store konsekvenser for Kina selv. Men også for os i Vesten.