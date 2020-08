Fogh stempler ind i pensionsdebatten: »Et meget voldsomt angreb på dansk økonomis holdbarhed«

Tirsdag præsenterer statsminister Mette Frederiksen (S) regeringens længe ventede forslag om ret til tidlig pension til Arne og andre nedslidte.

Forslaget har været stærkt omdebatteret, siden det blev lanceret under valgkampen op til folketingsvalget i 2019, og nu blander tidligere statsminister Anders Fogh Rasmussen (V) sig i debatten og kommer i den forbindelse med en advarsel.

Han mener ifølge Politiken, at det socialdemokratiske forslag om ret til tidligere pension til nedslidte har været med til at sætte gang i en farlig debat om velfærdsforliget. Om et potentielt brud med velfærdsforliget, siger Anders Fogh Rasmussen til Politiken:

»Jeg anser den her debat for at være meget, meget alvorlig og et meget voldsomt angreb på dansk økonomis holdbarhed.«

Velfærdsforliget fra 2006 indebærer, at folkepensionsalderen stiger med levealderen, hvilket har skabt grundlaget for en langsigtet holdbarhed i dansk økonomi.

Dette forlig er der skabt usikkerhed om med de seneste ugers politiske udmeldinger fra flere partier, der har slået til lyd for at sætte et loft over danskerens pensionsalder. De Radikale og Dansk Folkeparti har således foreslået, at pensionsalderen skal stoppe ved 70 år.

Også flere erhvervsorganisationer og de Radikales tidligere politiske leder Marianne Jelved er ifølge Politiken bekymrede over udsigten til en mulig lempelse af velfærdsforliget.

En lang række økonomer og tidligere vismænd har således advaret mod at fravige grundprincippet om at lade pensionsalderen stige med levealderen.

I sidste uge lancerede en række af landets mest centrale økonomer imidlertid et muligt kompromisforslag i Berlingske. Det er et forslag, som på den ene side vil sikre, at pensionsalderen stiger langsommere og på en mere »fair« måde, men som på den anden side fortsat får dansk økonomi til at hænge sammen.