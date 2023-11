Ledere Abonnement

Berlingske mener: Regeringen gør ret i at afvise hyklerisk FN-kritik af Israel

FN har i årevis haft en skæv tilgang til konflikten, hvor Israel fordømmes igen og igen, mens misgerningerne blandt palæstinenserne og deres arabiske støtter nedtones. Den danske regering fortjener ros for at undlade at bidrage yderligere til denne skævhed.