Berlingske mener: Meget hænger tirsdag nat på Nikki Haley

Tirsdag nat i New Hampshire kan det stå klart, om vejen er banet for Donald Trumps tilbagevenden til præsidentposten, selv om han i 2020 forsøgte at kortslutte USAs demokrati. Det er en amerikansk tragedie, der udspiller sig netop nu.