Ledere Abonnement

Berlingske mener: Danmark har i årevis ladet muslimske piger som Sandra Berkan blive tvangsgift med ældre mænd – regeringen går i flyverskjul

Danske myndigheder har i årevis medvirket til at lade muslimske familier gifte deres mindreårige døtre væk til langt ældre mænd. Sagen må undersøges til bunds, ligesom der bør gøres mere for at forhindre nye overgreb.