Riv nationalbanken ned og genskab dens smukke forgænger

I stedet for at bruge milliarder af kroner på at renovere Nationalbanken, burde man nedtage den stykke for stykke og lægge dens forvitrede betonelementer, slidte linoleumsgulve og pæretræsvægge på lager til et beton-frilandsmuseum hvor fremtidige generationer evt. kan genopføre bygningen, mener Ivar Bjurner. Fold sammen

Læs mere