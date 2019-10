Massiv kritik af IKEAs nye kollektion: »Den politiske korrekthed, der udgår fra vores naboland, begynder at blive lidt anstrengende«

Der er meget, der hører den søde juletid til. Juletræsfødder, stjerner, plasticgrantræer og stearinlys. IKEA har skabt en kollektion med hele skaren af juledekorationer. Det er ikke synderligt opsigtsvækkende, når man tager kalenderdagen i betragtning. Men på sociale medier har kollektionens navn, »Vinterfest«, rejst spørgsmål og vakt opsigt og forbløffelse.

Kritikerne spørger, om IKEA mon er ude på at sløjfe julen. Er IKEA i gang med at tage hensyn til befolkningsgrupper, der ikke fejrer jul? Og er det et eksempel på »anstrengende politisk korrekthed?«

Peter Skaarup, gruppeformand i Dansk Folkeparti »Jeg holder meget af Sverige og svenskerne, men den politiske korrekthed, der udgår fra vores naboland, begynder at blive lidt anstrengende. Hvad med dig, skal du fejre julen i december eller holder du vinterfest den 24. december i år?«

Det mener Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, der lufter sin frustration over kollektionens navn på Facebook.

Christopher Azrouni, tidligere politisk rådgiver for Kristian Jensen (V) og nuværende External Affairs Manager hos tobaksvirksomheden Phillip Morris, har også lagt mærke til »Vinterfest«-kollektionen fra IKEA.

»»Vinterfest« er på vej i din lokale Ikea. Men Gud ske tak og lov for, at man stadig (helt personligt) må glæde sig til ’jul’, selvom det sprogligt set er et hedensk begreb. Nu tager selv Ikea afstand fra hedenskabet,« skriver han på Facebook.

Venstres Mads Fuglede melder sig ligeledes i koret:

»Jeg glæder mig til at sige: »Vi kan desværre ikke køre i IKEA, skat. Jeg gad ellers virkelig godt, men de kalder jul for vinterfest, så vi kan aldrig sætte vores ben der igen,« skriver han på Facebook.

Kategorisk afvisning

Er IKEA i gang med et komplot mod julen? Der lyder et klokkeklart »nej« fra Christian Mouroux Pedersen, der er presserådgiver i IKEA Danmark. Den svenske butikskæde har på ingen måde til hensigt at fjerne julen – og han forstår faktisk slet ikke kritikken. Godt nok hedder kollektionen »Vinterfest,« men i mange af varebeskrivelserne er ordet »jul« nævnt gang på gang.

»Vi kan kategorisk afvise, at vi er ved at sløjfe julen. Vi afholder julebuffet i vores varehuse, og vi pynter op til jul. Julen er ikke på retur i IKEA. For vi skal være relevante for de mennesker, vi gerne vil servicere. Når julen er vigtig for danskerne, så ville vi ikke være relevante, hvis ikke vi bekymrede os om julen. Vi bliver brugt som afsæt for en debat, fordi vi kalder en sæsonkollektion for »Vinterfest«,« siger han.

Christian Mouroux Pedersen mener, at debatten om navnet »Vinterfest« bygger på en søgt præmis.

»Peter Skaarup set det som en gylden mulighed for at skabe misforståelse, som han kunne dreje i retning af en debat, som han er meget interesseret i. En debat, der handler om påvirkning af indvandring og kulturforskelle. Det er ikke en debat, IKEA er interesseret i at være en del af. Vi er nysgerrige og åbne over for mange kulturer. IKEA hylder mangfoldighed og diversitet. Hvis ikke vi gør det, kan vi ikke blive ved at inspirere folk til nye måder at leve på. Det er det, der er vores vartegn,« siger han.

Christian Mouroux Pedersen, presserådgiver i IKEA Danmark »Hvis de her mennesker ville gøre sig den lille bitte ulejlighed at undersøge sagen, vil de finde ud af, at vi hylder julen. Det er absurd, at vi bliver klandret for at kalde en sæsonkollektion for noget, der er mere rammende for sæsonen end bare jul. «

Ikke en højtidskollektion

Christian Mouroux Pedersen fortæller, at kollektionen også vil være på varehusenes hylder, når julen er omme.

»Hvis de her mennesker ville gøre sig den lille bitte ulejlighed at undersøge sagen, ville de finde ud af, at vi hylder julen. Det er absurd, at vi bliver klandret for at kalde en sæsonkollektion for noget, der er mere rammende for sæsonen end bare jul. Det svarer til, at vi skulle kalde vores sommerkollektion for sankthans-fest. Det ville irritere rigtig mange kunder. Det er en sæson, der er tale om, og ikke en højtid.«

På de sociale medier har flere tolket navnet »Vinterfest« som udtryk for politisk korrekthed.

»Jul er blevet til vinterfest i IKEA. I guder, hvad sker der dog. Hvorfor skal vi nu til at kalde jul for noget andet. Hvem er det lige, man er bange for at træde over tæerne. Anstrengende politisk korrekthed,« lyder det i et Facebook-opslag fra Marlene Harpsøe, der tidligere har været folketingsmedlem for Dansk Folkeparti.

Christian Mouroux Pedersen afkræfter dog, at det er tilfældet.

»Jeg kan ikke bekræfte, at det har været en del af vores interne dialog. Vi har ikke talt om politisk korrekthed i udviklingen af denne kollektion.«