Kultur Abonnement

Han er konservativ, far til fem og dybt bekymret for ny udvikling på Nørrebro: »Jeg vil kalde det for indoktrinering«

Politikere er stærkt bekymrede over, at børn i den forgangne uge blev undervist i kampråb for Palæstina i et kulturhus på Nørrebro. Nu kræver de svar fra borgmesteren. »Man er gået for langt her,« mener konservativt medlem af Borgerrepræsentationen.