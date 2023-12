Kronikker Abonnement

Her er de principielle problemer, der er forbundet med, at et privat advokatfirma fører næsten alle statens retssager

Kammeradvokaten er et privat advokatfirma og vil til enhver tid sørge for, at kunden får det, han eller hun ønsker. Og så er det profitdrevet. Det er bare to af problemerne ved den ordning.