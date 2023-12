Kommentatorer Abonnement

Pelle Dragsted: De rige forurenere skal betale for den grønne omstilling. Almindelige danskere skal betales

Når regningen for den grønne omstilling skal betales, er det vigtigt, at vi husker, at den rigeste elite bærer et langt større ansvar for klimaforandringerne end den jævne dansker.