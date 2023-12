Kommentatorer Abonnement

Dansk topchef: Ai-lovgivningen kan blive fatal for mange virksomheder

Hvis man griber eksekveringen af ai-lovgivning forkert an, kan den blive fatal for mange virksomheder i EU, og det kan medvirke til, at EU taber kampen om at blive den gyldne standard alle følger efter, skriver André Rogaczewski.