Sådan bruger de bedste ledere ai: Få tre tip du kan kopiere i dag

Mens generativ ai som ChatGPT har potentiale til at effektivisere mange af de rutineopgaver, vi står over for dagligt, ligger dets største værdi måske i evnen til at hjælpe os med at skabe noget ekstraordinært. Det kræver, at vi ser ai som en sparringspartner i stedet for blot et værktøj, og det kræver tid, engagement og villighed til at udforske og eksperimentere. Til gengæld er det lærerigt og kan give dig sublime resultater, der både inspirerer og imponerer.