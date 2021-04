Volkswagen i kæmpe aprilsnar-brøler: Aktiekursen bankede i vejret, eksperter blev narret

De lavede en aprilsnar i marts. Altså, man kunne jo næsten sige sig selv, det ville gå galt:

Det tyske bilmærke Volkswagen lagde 30. marts en nyhed ud på sin hjemmeside, hvori de fortalte, at firmaet i USA skifter navn til »Voltswagen.«

Nu skulle satsningen på elbiler have hele armen, og det skulle det nye navn afspejle, hed det i pressemeddelelsen.

Samtidig blev der lagt markedsføring ud på de sociale medier, som annoncerede ændringen og reklamerede for en ny elektrisk SUV.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7 — Volkswagen (@VW) March 30, 2021

Meldingen havde omgående effekt, skriver Financial Times.

Medierne ringede til Volkswagen og fik bekræftet, at navneskiftet var rigtigt, og så skyndte de at skrive nyheder om ændringen. Ovre hos konkurrenten Tesla nåede mindst ét bestyrelsesmedlem at kommentere ændringen offentligt, og enkelte aktieanalytikere gik i gang med at analyse ændringen.

»Dette understreger VWs klare løfte til sit elektriske brand og massive elektriske rejse i de kommende år,« lød det fra en analytiker hos finanshuset Wedbush.

Teslas bestyrelsesmedlem Hiro Mizuno roste konkurrentens navneskift. Det viste, at de »er seriøse,« skrev han på Twitter – det var de så bare overhovedet ikke.

VW is changing their name to show their commitment electric. This is more than changing corporate logo, e.g. GM. They are absolutely serious. https://t.co/imziczg1iU — HIRO MIZUNO (@hiromichimizuno) March 31, 2021

Volkswagens aktier hamrede i vejret, særligt selskabets værdipapirer i USA skød afsted og nåede efter meldingen at stige med 16 procent.

Men det hele var en løgn – en aprilsnar der oven i købet var alt for tidligt på den.

Volkswagen måtte undskylde.

»Intentionen var at skabe omtale af et vigtigt emne for virksomheder og industrier i landet. Vi beklager, at håndteringen kan have gjort nogen kede af det,« skrev firmaet.

Volkswagen er blevet beskyldt for at have forsøgt at bruge kampagnen til at puste deres aktiekurs kunstigt op, men det »har aldrig været meningen,« meddeler Volkswagen til Financial Times.

Da aprilsnaren blev punkteret, faldt aktiekurserne igen – dog ikke lige så meget som de var steget dagen forinden.

Det er ganske bemærkelsesværdigt, at denne kuldsejlede aprilsnar blev lanceret af et firma, som har brugt de sidste fem år på at forsøge at slippe af med et ry som utroværdig og løgnagtig.

I 2015 udløste voldsomt og udbredt fusk med miljømålinger – den såkaldte Dieselgate – en betydelig krise for Volkswagen, som måtte betale milliarder i erstatning for at have løjet om, hvor meget selskabets dieselbiler forurenede.

En del af det politiske oprydningsarbejde var fokus på elbiler og aktiv deltagelse i den grønne omstilling.