Topmødet var en succes i Californien: Men så fornærmede Biden Kinas præsident – endnu en gang

Præsident Biden og præsident Xi blev enige om at genetablere kontakten mellem deres militære styrker. Men USAs præsident skal passe på med at virke for blød over for den kinesiske leder, siger ekspert. Bidens sidste kommentar var også alt andet.