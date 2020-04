Googles data afslører: Tyskere og briter undgår parker og butikker. Danskerne gør det modsatte

Google ser dig.

Det vidste vi godt, men hvis nogen havde glemt, hvor nøje den amerikanske techgigant kan følge med i vores liv og færden, så er det bare at kaste et blik på de detaljerede grafer over danskernes gøremål, som virksomheden har offentliggjort.

De mange nye data kortlægger minutiøst bevægelsesmønstre i 130 lande, så man kan sammenligne befolkningens aktiviteter, før og efter coronakrisen strammede sit greb om samfundet.

For eksempel optræder stormløbet på supermarkederne 11. marts som en bjergtinde midt i de danske grafer for dagligvarebutikker. Og allerede dagen efter begynder et gevaldigt dyk i antallet af ventende passagerer ved stoppesteder og på banegårde.

Hamstring i danske supermarkeder 11. marts viser sig som en stejl tinde i Googles data.

Googles uhyre detaljerede viden stammer primært fra appen Google Maps, som millioner af danskere bruger til at finde vej fra A til B. Data er ifølge Google anonymiseret og kun indhentet fra brugere, der har givet lov.

De nye data afslører ikke desto mindre ganske meget. De viser for eksempel, at 80 procent flere danske brugere opholdt sig i parker og naturområder i det gode vejr i sidste weekend end normalt.

Men tallene viser også, at Danmark på flere områder adskiller sig fra flere af vores nabolande.

Berlingske har sammenlignet den danske rapport med de tilsvarende data for Norge, Sverige, Tyskland og Storbritannien. Og især i de to sidste lande har borgerne – ifølge Googles kategoriseringer – taget mere markante forholdsregler end danskerne.

1. Tyskerne bremser hårdest op i supermarkedet

Vi bruger mindre tid på at ose omkring i det lokale supermarked. Antallet af minutter brugt i supermarkeder og på apoteker er faldet med 22 procent i forhold til februar, viser Googles tal.

Det er et markant fald i forhold til Sverige, hvor nedgangen er blot ti procent. Det afspejler samtidig, at restriktionerne på det offentlige liv i Sverige er langt færre end i Danmark.

Men danskernes tilbageholdenhed blegner i sammenligning med Tyskland og Storbritannien, hvor restriktionerne netop er strammet. Her er faldet i supermarkedsbesøg mere end dobbelt så store som det danske – henholdsvis 51 og 46 procent.

2. Danskere og svenskere går mest ud

Det meste af restaurationsbranchen og kulturlivet er gået i dvale, men techgigantens data viser, at danskernes mobiltelefoner stadig frekventerer steder, som Google kategoriserer som kulturtilbud, storcentre og spisesteder. Faldet i Danmark er således på 37 procent, mens det i Sverige er på 24 procent.

Googles definitionen af kategorien er dog bred og muligvis uens på tværs af landegrænser, fremgår det af rapporten. Samtidig kan det spille ind, om personale er hjemsendt eller stadig møder ind for at levere mad ud af huset.

Ikke desto mindre fremstår befolkningens kursændring i Tyskland, Storbritannien og Norge langt mere markant. I Storbritannien er nedgangen på området hele 85 procent. Landet indførte sine restriktioner senere end Danmark, og de seneste dage har faldet været brat.

3. Vi dropper bussen og toget

Når det gælder ophold på stoppesteder og togstationer følger Danmark – ifølge Googles tal – stort set tendensen i vore nabolande. Her skiller kun Sverige sig ud med sine færre restriktioner.

Nedgangen er størst i Storbritannien med 75 procent.

4. Briterne dropper det grønne – danskerne gør det modsatte

Også når det gælder Google-brugernes sans for det grønne, viser tallene markante forskelle landene imellem.

Mest forsigtige er briterne og tyskerne, der har skruet omkring 50 procent ned for besøg parker og natur. I Norge, hvor transport på tværs af kommunegrænser er stærkt indskrænket, er samme tal faldet fem procent.

Igen skiller både Sverige og Danmark sig ud med en modsat tendens. Her er brugen af parker og naturområder vokset med omkring en tredjedel.

Googles data bygger blandt andet på GPS-koordinater. De er dermed væsentligt mere præcise end de såkaldte mastedata, som de danske sundhedsmyndigheder tidligere har vist interesse for.

Statens Serum Institut har oplyst, at man er i dialog med teleselskaberne og Danmarks Statistik om brug af anonymiserede teledate for at spore mulig smitte på tværs af landsdele.