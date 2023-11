Internationalt Abonnement

De orker ikke børn. Nu kører de deres pelsbabyer rundt i klapvogne

De bliver kaldt pelsede babyer og er kendt som menneskets bedste ven. Men er de også et tegn på, at der er noget galt med vores verden? Det var spørgsmålet, der opslugte Berlingskes korrespondent, mens han gik hånd i hånd med sin søn og så et syn, han sent vil glemme.