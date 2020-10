Denne bydel i København er kåret til et af verdens fedeste kvarterer

Nørrebro er kommet i fornemt selskab på en liste over de 40 fedeste kvarterer, eller »coolest neighbourhoods«, i verden. Nørrebro er nemlig kravlet ind på listen ved siden af kvarterer i blandt andet New York, Barcelona, Los Angeles og Berlin, og er samtidig den eneste skandinaviske bydel på listen.

Listen er lavet af Time Out, som er et af verdens førende bymagasiner. De har på baggrund af et omfattende internationalt spørgeskema fundet frem til de kvarterer og bydele, der bedst repræsenterer storbyen og lever op til en række kriterier, såsom god mad, kunst, kultur, atmosfære og personlighed.

Og her har Nørrebro altså sneget sig ind på en plads som nummer 28. Om den københavnske bydel skriver Time Out blandt andet:

»I en by, kendt for sin kulinariske klasse, er det her, de lokale kommer for at spise og drikke,« hvorefter blandt andet vinbaren Pompette og den etiopiske restaurant Ma’ed anbefales.

Nørrebro fremhæves også for sin diversitet og gadefester, som normalt afholdes, når alt ikke er sat på pause af en global pandemi. Time Out kommer også med et forslag til, hvordan man kan pleje sine tømmermænd med en gåtur på Assistens Kirkegård, selvfølgelig med en reference til H.C. Andersen.

»For den perfekte refleksion dagen derpå, bør du gå til Assistens Kirkegård, hvor Hans Christian Andersen hviler. Vi har på fornemmelsen, at han ville være betaget af denne magiske bydel i dag,« skriver magasinet.

Du kan se hele listen her.