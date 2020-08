Morgenmadsdarling åbner på Bryggen: »Det er et område med masser af potentiale«

Det er fem år siden, at Dennis Holmberg åbnede Fars Dreng i Ny Adelgade.

Navnet kom sig af, at hans far, kokken Jesper Holmberg, tidligere havde arbejdet på Restaurant Kommandanten i de selvsamme lokaler, hvor den nye café rykkede ind. Far er da også stadig med i det familieforetagende, der indtil i går stod bag to cafeer i København K.

Nu er den tredje café under samme navn og ejerskab stødt til. Far's Dreng er også poppet op på Islands Brygge, hvor den torsdag åbnede i det, der kaldes A-Huset.

»Der jo kommet flere og flere tilflyttere til Islands Brygge, og der er ikke super meget til dem, der bor derude, så det er et område med masser af potentiale. Det ligger jo også godt for andre københavnere,« siger Dennis Holmberg.

»Byens bedste«

Fars Dreng ligger i dag i henholdsvis Ny Adelgade og Rosengården og opererer som morgenmads- og frokostrestaurant og som vinbar. Det er ikke mindst deres morgenmad, de to steder er kendt for. To gange – i 2017 og 2018 – har de vundet i morgenmadskategorien i AOKs årlige konkurrence »Byens Bedste«, ligesom de var med på listen, da vores to madanmeldere, Søren Jacobsen Damm og Søren Frank, denne sommer gik på jagt efter fem bud på byens bedste morgenmadssteder.

Der er masser af potentiale på Islands Brygge, mener folkene bag Fars Dreng, som nu er rykket ud i det, der hedder A-huset. Fold sammen Læs mere Læs mere

På den nye café kan man også få henholdsvis morgenmad og frokost, men i modsætning til de to eksisterende, har den desuden et aftenkort med »dagens ret«, der varierer fra lasagne og burger til ribeye steak.

»Det er i høj grad den slags familievenlige retter, som folk også laver derhjemme. Netop fordi her er tale om et kvarter, hvor der bor mange mennesker, mente vi, at det var god timing at introducere en aftenmenu også. Derfor kan man også købe maden som takeaway,« siger Dennis Holmberg.

FAKTA Om Fars Dreng Fars Dreng Adresse: A-House CPH, Islands Brygge 79a, 2300 København

Åben fra 7.30 til 23 Læs om de to øvrige cafeer her. FOLD UD FOLD UD

Klar til brokvarterer

Det er formodentlig ikke den sidste Fars Dreng, der dukker op uden for København K.

»Vi kunne tænke os at bringe konceptet ud til brokvarterene. Nu passede timingen i forhold til Islands Brygge godt, men det kunne i det hele taget være spændende at komme ud, hvor der er flere mennesker også om eftermiddagen og aftenen,« siger Dennis Holmberg, som har engageret en del af familien. Han driver cafeerne med sin bror, mens både hans mor og søster er blandt de i alt 100 ansatte.

Fars Dreng har flere gange vundet prisen for »Bedste Brunch/Morgenmad« i AOKs årlige kåring af gode steder i København. Den nye café serverer også frokost og aftensmad. Fold sammen Læs mere Læs mere

Indtil videre lukker den nye Fars Dreng klokken 23, mens den åbner lidt tidligere end sine brødre inde i byen. Fra klokken 7.30 kan man få sig et morgenmåltid på Fars Dreng på Islands Brygge.

»Fordi det er et mere lokalt klientel, åbner vi så tidligt, at folk kan nå at få en god kop kaffe eller lidt mad med på arbejde,« siger han.