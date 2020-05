Han prøvede at slå virussen ned med dødstrusler og politistave – nu har han forladt sit land for at få behandling

Da Tjetjeniens leder, Ramsan Kadyrov, først hørte om coronavirus i begyndelsen af marts, bad han folk om at spise hvidløg og drikke vand med citron og honning, hvis de var bange for at blive syge:

»Man skal alligevel dø en dag. Der er ingen grund til at ligge søvnløs over det.«

Nu har han så angiveligt selv fået covid-19. Og enten stoler han ikke på, at hans eget sundhedsvæsen er ordentligt rustet til opgaven med at få ham på benene igen, eller også er han blevet særligt hårdt ramt. Flere russiske medier skriver i hvert fald på baggrund af anonyme kilder i sundhedsvæsenet, at Kadyrov er blevet fløjet til Moskva og indlagt på hospitalet.

Hans tilstand er »stabil«, siger en kilde. En anden melder om skader på lungerne.

Da virussen først begyndte at vise sig i Tjetjenien i slutningen af marts, vendte Kadyrov på en tallerken og lukkede samfundet hårdt ned. Folk blev truet med tæsk og politistave for at bryde reglerne, og ifølge den russiske avis Novaja Gazeta var mange endda bange for at søge hjælp, hvis de fik symptomer på covid-19.

Kadyrov sammenlignede nemlig coronasmittede med terrorister og foreslog, at der burde være dødsstraf for at smitte andre.

Da folk i april begyndte at opfordre Kadyrov til at åbne frisører og andre dele af samfundet, barberede han sig skaldet og opfordrede andre til at gøre det samme. Kort efter kunne man på de sociale medier se adskillige selfies af skaldede tjetjenske embedsmænd.

Men selv har Kadyrov under epidemien rejst omkring i republikken og mødtes regelmæssigt med sin stab.

»Alle bliver testet to gange om dagen, morgen og aften,« fortalte Kadyrov under et af de TV-transmitterede møder.

Ifølge det russiske webmedie Baza har Tjetjeniens sundhedsminister, Elkhan Sulejmanov, også fået coronavirus, ligesom lederen af TV-stationen Grosnij, Akhmed Dudajev, der også fungerer som assistent for Kadyrov, ligeledes er ramt.

Over for det statslige nyhedsbureau Tass afviser Akhmed Dudajev det hele som falske rygter:

»Ramsan Kadyrov står personligt i spidsen for indsatsen og tager alle de nødvendige forholdsregler. Arbejdet i hans stab foregår under hans personlige kontrol.«

Kadyrov viste sig senest offentligt i søndags i et stærkt redigeret TV-indslag, skriver The Guardian.

Imens undrer russerne sig over, at Kadyrov er fløjet til behandling i Moskva:

»I de 13 år, han har stået i spidsen for Tjetjenien, er der dukket en fandens masse Rolls-Roycer op i republikken, men ikke en eneste intensivplads,« lyder det fra den populære Twitter-profil »Det kyniske hjørne«.

Officielt har Tjetjenien 1.046 smittede med coronavirus og 11 covid-19-dødsfald.