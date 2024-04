Messerschmidt har tordnet mod EUs vaccinemangel – men i efteråret afviste DF at give flere penge til at købe dem

EUs vaccineindkøb har fået en hård medfart af danske politikere over en bred kam. Få har været mere ubarmhjertige i kritikken end Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt. Han har kaldt unionens indkøb for skandaløst og amatøragtigt, men da Europa-Kommissionen i efteråret bad medlemslandene om flere penge til at købe, stemte Dansk Folkeparti imod. Morten Messerschmidt afviser kritik og fastslår, at det var finansieringen, DF stemte imod.