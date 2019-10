Fik nok af »olieskam« - Nu støtter tusindvis af nordmænd elektrikeren Idar

Eirik Gullis er oliearbejder i Norge, og det nægter han at skamme sig over. Eirik »har ingen planer om at skamme sig over at fylde statskassen med penge« eller »skamme sig over at arbejde 168 timer på 14 dage« endsige skamme sig over at hænge i et bælte på en boreplatform »i møgvejr og svær kuling for at ordne nogle hydraulikting, der lækker«.

Den frustrationen står Eirik Gullis langtfra alene med. En ophedet og pludselig opstået debat om »oljeskam« river og flår nu i selve kernen af det norske samfund. Og hvem er det egentlig, der siger, at Eirik Gullis og tusindvis af andre oliearbejdere skal skamme sig over deres arbejde?

»Jeg er forbandet stolt af det arbejde, jeg udfører, og det er de allerfleste af mine kolleger også,« skriver Eirik Gullis videre i sit indlæg på Facebook.

Den norske oliearbejder har valgt at tage del i debatten på sociale medier, hvor miljøforkæmpere har meldt sig med modsynspunkter. Andre har foretrukket at tilslutte sig den lukkede Facebook-gruppe Stolt Oljearbeider, hvor man kan komme i kontakt med ligesindede. Gruppen blev oprettet midt i september og har nu flere end 15.000 medlemmer – alene de seneste dage er der kommet 1.000 flere til.

»Som en modvægt til hetzen mod vores industri, mente jeg, at vi kunne vise, hvad vi står for, og at vi kunne vise, hvilke goder Norge har fået ud af vores industri,« står der i begrundelsen for gruppen, hvor ligesindede deler den positive opfattelse af Norges olieindustri.

Nordmænd har de seneste uger argumenteret på livet løs for og imod landets olieproduktion.

T-shirt og profilbillede

Et resultat har dog allerede vist sig. Begrebet »stolt oljearbejder« er således blevet effektiv modvægt til »oljeskam«, og man kan kan blandt andet købe en sort T-shirs med stolt oliearbejder påskriften i gul med en stor oliedråbe under.

En oliearbejder på en Equinor-boreplatform i Kristin-feltet ud for Trondheim har opnået stor opmærksomhed – det var ham, der fik Stolt Oljearbejder-kampagnen til at gå viralt.

»Jeg har ramt en nerve hos rigtig mange af mine kolleger,« sagde elektrikeren Idar Martin Herland efterfølgende til NRK.

Han lagde en ramme på Facebook med Stolt Oljearbeider, som folk kunne anvende til profilbilledet, og ideen blev straks en succes.

Siden har oliearbejdere markeret det nye fællesskab. Flere er stået frem og har til norske medier fortalt, at de føler sig set ned på, når de fortæller andre, at de arbejder i den norske oliebranche. Nogle fortæller, at de bliver kritiseret af børn og unge, der udelukkende har fokus på klimabevægelsen.

10.000.000.000.000 kroner på kontoen

De fleste af de norske ungdomspartier ønsker en begrænsning af den norske olieudvinding og har en klar klimaaktiv linje, hvilket er på linje med den brede politiske enighed om, at Norge skal være verdensførende på omstillingen til klimavenlig energi.

Kritikere påpeger dog, at udgangspunktet for nordmændenes store satsning på en grøn vej er netop olierigdommene og oliefonden, hvis værdi nu nærmer sig 10.000.000.000.000 norske kroner – cirka 7.400 milliarder danske kroner.

Idar Martin Herland har oprettet en særlig profil, Oliearbeideren, hvor han argumenterer for, at Norges statskasse har nydt godt af olieindtægterne, som han viser med denne grafik.

»Det bliver sjovt igen at måtte leve af sild og kartofler, ikke sandt?« lyder et syrligt indlæg i debatten på Facebook, mens oliearbejdere taler om, at de ikke skammer sig, men kun fortryder, at de mange oliepenge har skabt grundlaget for Norges forkælede ungdom.

Hvorfor eksploderer debatten i Norge netop nu? Flere debattører har henvist til, at det især var en direkte provokation efter den store valgsucces for Miljøpartiet De Grønne, MDG, ved lokalvalget i Oslo i begyndelsen af september, der har fået mange til at reagere. Enten ved at melde sig ind i Stolt Oljearbeider, lægge et skilt på Facebook-profilen eller ved blande sig i debatten.

Lan Marie Nguyen Berg er blevet den norske klimakamps ansigt. Ved kommunalvalget i Oslo fik hun klart flest personlige stemmer og var med til at sikre et rekordvalg for Miljøpartiet De Grønne.

Oslo skal være en cykelby, siger Lan Marie Nguyen Berg, der som miljø- og transportborgmester er en skarp kritiker af den norske olieproduktion.

I sin sejrstale erklærede Lan Marie Nguyen Berg, MDGs borgmester i Oslo for miljø og transport, at olielobbyen »ryster lidt ekstra i bukserne« og snart må indse, at den ikke længere kan tjene penge »på at ødelægge vores fremtid«.

Kunstig skabt debat

»Oljeskam« har været det effektive svar. Men det har været olielobbyens svar, mener flere miljøforkæmpere, der fremhæver, at den ophedede debat om »olieskam« er kunstig.

Leder af Naturvernforbundet Silje Ask Lundberg hævder i en kommentar i netmediet iTromsø, at det er »oliebranchen selv, der advarer mod olieskam rettet mod norske oliearbejdere«, mens miljøforkæmpere sjældent har anvendt begrebet og respekterer de »dybt kompetente og hårdtarbejdende« oliearbejdere.

Diskussionen om olieskam er kunstig skabt og en afsporing, mener Silje Ask Lundberg, som dog samtidig pointerer, at den uundgåelige diskussion om udfasningen af den norske olieproduktion nødvendigvis må tages – også selv om den »krænker eller sårer oliearbejderes følelser«.

Nogle nordmænd mener, det er blevet tabu at kritisere olieindustrien, og at begrebet olieskam nu bliver anvendt til at lukke munden på kritikerne.

Norges olie og energiminister, Kjell-Børge Freiberg (Fremskrittspartiet) lader sig gerne fotografere på boreplatforme. Han mener, at den norske befolkning bør takke oliearbejderne for, at de skaber rigdommene, der er grundlaget for det norske velfærdssamfund.

Uanset holdningen til klima og olie er norske politikere dog enige om, at olie er en energikilde og en indtjeningsmulighed, der er ved at være brugt op og i øvrigt også hurtigt bliver forældet. Spørgsmålet er så, hvornår nordmændene skal lukke for hanerne.

Norges olie og energiminister, Kjell-Børge Freiberg (Fremskrittspartiet), skrev i en kronik i fagtidsskriftet enerWE på baggrund af de seneste ugers debat, at olien har været afgørende for finansieringen af norsk velfærd og fortsat vil være det i flere tiår fremover:

»Vi har mange grunde til at være stolte over oliearbejderen – tusinde hjertelig tak.«