Efter dundernederlag: Boris Johnson er havnet i et stadie mellem liv og død

Analyse: Boris Johnson har levet et liv på solsiden og fører sig frem med en følelse af gåpåmod og optimisme. Men briterne har nu oplevet deres premierminister på vrangsiden. For ikke bare har han lidt et læsterligt nederlag i parlamentet, men hans udstråling af feelgood er også blevet sønderskudt.