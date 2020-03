Professoren, der bliver kaldt racist: Hvide mennesker skal vænne sig til at være i mindretal

Han er blevet kaldt en forbenet racist og en farlig mand. Venstreorienterede studerende har forsøgt at forhindre hans forelæsninger, mens den yderste højrefløj har lagt ham for had på internettet. Selv mener den canadiske professor Eric Kaufmann blot, at han peger på en uafvendelig udvikling, der vil præge den politiske virkelighed for de kommende generationer.

Hvide mennesker vil i løbet af de næste 100 år blive en minoritet i store dele af den vestlige kultursfære. Og den erkendelse bør ændre vores forhold til hvidhed som politisk kategori og identitet, siger Eric Kaufmann, der til daglig er professor i statskundskab ved Birkbeck College på University of London.

»Jeg taler ikke så meget om behovet for en hvid identitetspolitik. Jeg siger bare, at hvid identitet bør behandles som en identitet blandt så mange andre. Jeg mener ikke, at vi skal tilskynde det, men jeg mener, at den attitude, vi anlægger over for etnisk identitet, bør være ensartet på tværs af grupperne.«

Store forandringer

​»Whiteshift: Populism, Immigration and the Future of White Majorities« hedder værket, der i 2018 gjorde den canadiske politolog til en både kendt og kontroversiel skikkelse langt ud over de akademiske kredse. Bogens titel peger på to betydningsfulde forandringer, der vil ændre tilværelsen fundamentalt for etnisk hvide europæere og amerikanere.

Den første forandring er de demografiske megatrends, der med tiden kan forvandle en majoritet til en minoritet. I 2015 viste en officiel opgørelse fra den amerikanske regering, at personer, der identificerer sig som etnisk hvide, vil udgøre et mindretal i USA i midten af det 21. århundrede. I dele af Europa tegner sig et tilsvarende billede.

»Først i slutningen af dette århundrede vil det ske i vesteuropæiske lande med meget indvandring,« siger Eric Kaufmann og peger på lande som Østrig, Holland, Sverige, Belgien, Italien, Spanien, Irland og ikke mindst Storbritannien. I 2018 fik bystyret i Storbritanniens næststørste by Birmingham udfærdiget en rapport, der udpeger hvide som et mindretal i byen i 2021. I London viste en folkeoptælling allerede i 2011, at 44 pct. af byens indbyggere identificerer sig som hvide.

I lande som Danmark, Finland, Norge, Portugal, såvel som en række østeuropæiske lande med lavere indvandring vil etnisk hvide formodentlig forblive en majoritet indtil det 22. århundrede, siger Kaufmann, der henviser til en rapport fra EUs statistiske myndighed Eurostat fra 2011 og en forskningsartikel af demografen David Coleman fra 2006 som grundlag for sine demografiske projektioner.

Den anden grundlæggende forandring, der vil ændre på selvopfattelsen hos både hvide og folk af blandet herkomst, er den nuværende overtagelse af etnisk hvid majoritetskultur. I bogen beskriver Kaufmann, hvordan en ny farvet majoritet med blandet etnisk ophav, som han med amerikansk terminologi beskriver som »mixed race«, vil vokse frem og knytte an til den eksisterende kultur i lande, hvor hvide i dag udgør et flertal. En nylig undersøgelse fra meningsmålingsinstituttet Pew Research viser, at næsten hver anden amerikaner med hispanic baggrund identificerer sig som »hvid.«

Som Kaufmann selv opsummerer det: »Jeg argumenterer for, at den kommende majoritet vil knytte bånd til den eksisterende hvide majoritets myter og minder.«

Implikationerne af det store »whiteshift« er ifølge Eric Kaufmann enorme. For når en etnisk hvid majoritet føler sig presset, søger den ifølge Kaufmann mod populistiske løsninger og forenklede svar. Derfor ser han et presserende behov for en fordomsfri samtale om den nuværende etnisk hvide majoritets bekymringer, der vil få voksende indflydelse på den politiske samtale i vestlige demokratier.

»Den hvide majoritets tilbagegang bestemmer, hvordan mange vælgere tænker på politik,« siger han og peger på, at spørgsmål om hvidhedens forbindelser med national identitet vil blive stadigt mere definerende i det politiske liv.

»Holdninger til kulturelle spørgsmål bliver vigtigere end holdninger til spørgsmål om økonomi og omfordelingspolitik, der definerede det 20. århundrede. Og det fører til polarisering. Vi har fundet en mellemvej mellem socialisme og kapitalisme, men der er ikke endnu en reel debat om at finde en mellemvej i kulturelle spørgsmål.«

Den store udskiftning

Debatten om Eric Kaufmanns analyser og teser er dog sjældent præget af gyldne mellemveje og mindelige kompromiser. Hans kombination af demografisk statistik og en indtrængende appel om at lytte til hvide menneskers følelse af usikkerhed i en globaliseret verden har været nok til at udløse angreb fra venstreorienterede kritikere og studerende. Han er blevet kaldt »kvalmende« og »racist« af vrede studerende, mens andre angriber ham for at lyde som et ekko af den franske ideolog Renaud Camus, hvis teori om »den store udskiftning« bliver dyrket intenst på den ekstreme højrefløj.

Camus postulerer eksistensen af en global elite, der arbejder systematisk på at eliminere de europæiske folkeslags etniske og kulturelle særpræg ved at importere mellemøstlige og afrikanske indvandrere til Vesten. Eric Kaufmann afviser den slags konspiratoriske forklaringer på den demografiske udvikling.

»En forskel er, at jeg taler om demografiske fremskrivninger vedrørende etnicitet. Jeg mener, at der er tale om empiriske fakta. Vi kan så diskutere, hvad de betyder. Men det er forholdsvis ukontroversielt at sige, at hvide i USA ikke længere vil være en etnisk majoritet i 2050, såfremt udviklingen fortsætter,« siger han.

»Den hvide majoritets tilbagegang bestemmer, hvordan mange vælgere tænker på politik,« siger Eric Kaufmann, der er professor ved University of London og forfatter til bogen »Whiteshift«. Fold sammen Læs mere Læs mere

Andre kritikere peger på Kaufmann som leverandør af ideologisk ammunition til den yderste højrefløj i skikkelse af aktivisterne i Generation Identitær, der dyrker en særlig etnokulturel opfattelse af hvid europæisk identitet som udgangspunkt for krav om konsekvent hjemsendelse af eksempelvis muslimske statsborgere i deres respektive lande. Når Kaufmann taler om hvid identitet, lyder anklagen, legitimerer han slogans for den identitære bevægelse, der i øjeblikket ser ud til at befinde sig i akut medlemskrise.

Eric Kaufmann afviser ligeledes ethvert åndeligt slægtskab med identitære synspunkter, der i hans øjne bygger på regulær racisme.

»Man bør forestille sig den etniske majoritet som en smeltedigel, mens de identitære ønsker, at etniske minoriteter forsvinder, så de kan få en raceren hvid majoritet. De identitæres definition af den etniske majoritet har eksplicitte racemæssige kriterier, hvor jeg har en mere beige og udvisket majoritet med blandede racer. Udover at jeg er jødisk og selv er en blanding af racer, er det derfor, at den yderste højrefløj er kommet efter mig på internettet. Deres problem er, at deres ideer er knyttet til racemæssig fremtoning, ikke bare oprindelsesmyter og kollektive minder og traditioner,« siger Kaufmann.

Hvide interesser

Mens amerikansk politik længe har opereret med opdeling i etniske grupperinger, der af politiske analytikere behandles som særlige interessegrupper, er en af de bærende piller i europæisk politik snarere end etnicitet og hudfarve i højere grad forbehold og betænkeligheder ved islam som religion og kultur.

Både modstanden mod islam og optagethed af hudfarve er vigtige elementer i europæisk politik, fastholder Erik Kaufmann og peger på, at der også i Europa findes ikke-muslimske minoritetsgrupper af betragtelig størrelse. Netop den gruppe har i højere grad tendens til at gifte sig med den etnisk hvide majoritet.

Ikke desto mindre gør den demografiske udvikling i sig selv etnicitet til en relevant kategori i europæisk politik, hævder Eric Kaufmann, der anbefaler europæerne at vænne sig til eksistensen af hvid interessepolitik uden refleksbetinget præsentation af racismekortet. Anerkender vi ikke den nuværende etnisk hvide majoritets bekymringer for en fremtidig status som minoritet vil konsekvenserne være uhåndterlige.

»Vi er nødt til at tage den samtale, fordi en del af problemet er, at hvide, der identificerer sig som hvide i eksempelvis USA, har en forestilling om et eksisterende hykleri, fordi minoritetsgrupper bliver opfordret til at identificere sig med deres rødder og ophav, mens majoriteten ikke bliver opfordret til det og endda bliver fremstillet som racistisk, hvis de gør det,« siger Eric Kaufmann uden at benægte, at hvide mennesker i et historisk perspektiv har været langt mere privilegeret end etniske minoriteter i eksempelvis Europa.

At føre interessepolitik for en hvid majoritet kan ske uden at forfalde til eksklusion eller dæmonisering af andre grupper, mener Kaufmann, der til gengæld advarer mod de politiske konsekvenser af en moralsk udskamning.

»Hvis ingen er villige til at tale om det, vil det åbne en bagdør for det yderste højre. De kan sige: Her er sandheden, som ingen ønsker at tale om. Og de vil faktisk have ret i, at der ikke er noget galt i at have en identitet som hvid. De bruger den så som en krog til at lokke folk ind i butikken, hvorefter de forsøger at sælge skøre ting, såsom at jøderne styrer den store befolkningsudskiftning,« siger Eric Kaufmann.

Sort viking

Et godt eksempel på manglende mellemveje ser Eric Kaufmann i den omstridte SAS-reklame, der i februar udløste anklager med påstanden om, at der ikke findes noget, der kan kaldes »truly Scandinavian«.

For Kaufmann er reklamen udtryk for en »liberal kosmopolitisk« tankegang, der i særlig grad trives i progressive kredse i storbyernes kreative erhverv, hvor man savner blik for hvid identitetspolitik som en afgørende faktor.

»Hvis SAS udformede en reklame med traditionelle skandinaviske temaer som fjorde og landsbyer og overvejende hvide personer og en anden reklame med mere mangfoldighed, så tror jeg, folk ville være mere anerkendende over for, at der findes forskellige opfattelser af danskhed.«

Men er det nødvendigvis en streg i regningen for en hvid etnisk majoritet, når SAS-reklamen lader en sort mand tale om vikingerne som sine forfædre?

»Hvis en sort person med blandede rødder identificerer sig som viking, er det positivt. Men reklamens undertekst er, at mangfoldighed er godt, mens den etniske majoritets identitet og traditioner er dårlige. Man fremsætter en ny fortælling om skandinavisk identitet,« siger Eric Kaufmann.

»Men når det virker, som om der er en implicit kritik af den mere traditionelle opfattelse af danskhed og national identitet og et forsøg på at erstatte den, så vil folk protestere.«