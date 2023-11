Business Abonnement

Sidste år tabte Anders Holchs svenske guldæg en halv milliard om måneden. Nu er stifter klar til børsen – og det store ai-eventyr

Den svenske betalingstjeneste Klarna, der har Anders Holch Povlsen som storaktionær, har taget en forbløffende vending siden et 2022, hvor milliarder fossede ud af selskabet. Manden bag, Sebastian Siemiatkowski, er søn af polske indvandrere og typen, der aldrig giver op. Han har for meget at bevise.