Business-overblik: 3F anklages for at indgå ulovlige coronaaftaler

Godmorgen og velkommen til ugens første overblik over nyheder fra erhvervslivet.

Vi begynder med historien fra erhvervsmediet Finans, der skriver, at en 3F-aftale er ulovlig. Aftalen medfører, at arbejdsgivere først skal fyre ansatte, der ikke er medlem af 3F, hvis det bliver nødvendigt at afskedige.

Det er i direkte strid med lovgivningen, vurderer flere eksperter. En af dem, Anders Etgen Reitz, advokat og partner i advokatfirmaet Iuno med speciale i arbejdsret, siger:

»At 3F-medlemmer skal fyres sidst, er en klar overtrædelse af foreningsfrihedsloven. Den del af aftalen, der siger, at »medarbejdere organiseret i 3F hjemsendes sidst og indkaldes først«, må kunne sidestilles med opsigelsessituationen og er derfor også i strid med loven.«

Brug for coronahjælp i årevis

Statens hjælpepakker til det hårdt trængte erhvervsliv blev i weekenden forlænget med en måned til foreløbigt 8. juli.

Men for eksportsektoren er trængslerne først lige begyndt, og derfor vurderer Dansk Industris (DI) adm. direktør, Lars Sandahl Sørensen, i Børsens papirudgave, at hjælpen kommer til at skulle måles i år frem for måneder.

På avisens spørgsmål om, hvor længe DI-direktøren ser, at dansk erhvervsliv kommer til at være afhængige af forskellige former for hjælpepakker, svarer Lars Sandahl Sørensen:

»Desværre må jeg jo sige, at som jeg ser landskabet lige nu, så taler vi om år, hvor der bliver behov for tiltag, som holder hånden under dansk økonomi, virksomheder og arbejdspladser. Ikke om dage, ikke om uger, ikke om måneder, men om år.«

Erhvervsminister Simon Kollerup (S) understreger, at regeringen vil gøre, hvad der skal til og henviser til lørdagens aftale, der giver ekstra hjælp for anslået 30 milliarder kroner.

Oliepriser tumler fortsat ned

Den amerikanske oliepris er faldet til det laveste niveau i 20 år, i takt med at coronavirus har ramt efterspørgslen. Ifølge Financial Times forstærkes faldet af bekymring for, om olielagrene nogle steder kan blive overvældet af overproduktion.

I den tidlige asiatiske handel mandag faldt West Texas Intermediate, det amerikanske olieindeks, med 20,8 procent til 14,47 dollar pr. tønde, hvilket er det laveste niveau siden 1999.

Det fortsatte fald i oliepriserne sker trods en OPEC-støttet aftale om at skære cirka ti procent af den globale råforsyning.

Opret en særlig coronadomstol

I Berlingske kan du mandag læse, at der i kølvandet på coronakrisen er udsigt til en bølge af retssager mod staten fra virksomheder, der er gået konkurs på grund af lukning, ikke har fået den erstatning eller kompensation, de mener sig berettiget til, er blevet ofre for fejl og lovsjusk eller oplever urimeligheder i forbindelse med genåbningen af Danmark.

Vurderingen kommer fra professor, dr. jur. Frederik Waage fra Syddansk Universitet, som bakkes op i sin vurdering af Dansk Industri. Derfor foreslår Frederik Waage nu, at der oprettes en særlig forvaltningsdomstol for coronaretssager mod den danske stat. Et forslag, der bliver set positivt på fra flere sider.

»Frederik Waages tanker er interessante, så længe sagområdet er nøje afgrænset. Der er næppe tvivl om, at der vil opstå et væld af krav fra borgere og virksomheder, der mener, at coronalovgivningen burde have været tolket anderledes af myndighederne,« skriver formanden for Retsudvalget i Folketinget, Venstres Preben Bang Henriksen, i en e-mail.

Læs hele historien her.

Tre forhold at holde øje med

Investeringsøkonom Per Hansen fra Nordnet har i dag opmærksomheden rettet mod disse punkter:

Den amerikanske olie, WTI, falder med 16 procent i New York. I hovedsagen skyldes prisfaldet »teknikaliteter« i forbindelse med udløb af futureskontrakter. Den lave spotpris på tæt på 15 dollar er dog også et vidnesbyrd om en meget presset efterspørgsel på grund af coronakrisen.

Investorerne er fortsat meget fokuserede på, hvornår der kommer nyt om genåbning af USA. Smittespredningen aftager, men det er trods alt næppe realistisk, at der vil blive annonceret nogen gradvis begyndelse på en mindre unormal tid i den kommende uge. Ultimo april er fortsat realistisk.

Investorerne vil stadig holde udkig efter, om der bliver spændt flere økonomiske sikkerhedsnet ud under den amerikanske og de europæiske økonomier. Der kan meget vel kortsigtet blive brug for yderligere understøttende faktorer. Ultimativt kan det dog ikke for alvor få investorerne til at se meget mere lyst på tingene. Det kan en vaccine derimod, men den er stadig kvartaler ude i horisonten.

Markederne her til morgen:

USA lukkekurser fredag:

Dow Jones +2,99 pct.

S&P 500 +2,68 pct.

Nasdaq +1,38 pct.

Indeks kl. 06.45