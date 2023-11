Arkitektur Abonnement

Det ligner noget fra en gammel film. Men det er spritmoderne, og Holger Dahl kan ikke lade være med at røre ved det

Kæmpetykke limtræsstolper, som en voksen mand kun halvvejs kan nå rundt om, breder sig på en byggeplads i Nordhavn. Et højhus af træ er for stor en fristelse for Københavnersnuden.