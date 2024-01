Arbejdsliv Abonnement

Topchef vil ikke tvinge ansatte ind på kontoret: »Tiden er inde til at gentænke, hvad den fysiske arbejdsplads skal«

Under coronanedlukningen indså Rikke Lykke, som administrerende direktør i ejendomsselskabet DEAS, at hjemmearbejde blev uundværligt. Og så tror hun på, at der især er én ting, man som leder skal huske på, hvis man vil holde fast i sine ansatte.