Jim Lyngvild: »Jeg er faktisk temmelig ligeglad med dronning Margrethe«

Jim Lyngvild har en dyb interesse for dansk historie og har tidligere skabt debat om, hvor grænserne går mellem fakta og fiktion. Således skabte han en fotoserie til vikingeudstillingen på Nationalmuseet i 2018, hvor han fotograferede modeller som vikinger med sit eget tøjdesign. En række historikere mente, at Nationalmuseet gled ned ad fiktionens rutsjebane ved at lade Lyngvild komme ind i de hellige haller.

Nu har han sammen med Koldinghus skabt udstillingen »Kongerækken«. Og Koldinghus har taget det videre end Nationalmuseet gjorde ved i højere grad at lade fantasien blomstre ved at skabe tableauer med fortidens konger og dronninger og lade Jim Lyngvilds kostumer indgå i sceneriet.

Jim Lyngvild har skabt kostumerne til Koldinghus-udstillingen om konger og dronninger.

»Udstillingen med Nationalmuseet lærte mig, at én ting er at have gode ideer, men man skal også have orden på fakta, så Søren Sindbæk (professor i middelalderarkæologi, red.), der kritiserede Nationalmuseets udstilling, var villig til at hjælpe mig med det faglige indhold af vikingekongerne og -dronningerne, hvad jeg er ham meget taknemmlig for,« siger Jim Lyngvild.

Kongehuset er magisk

Hvordan har du det med institutionen Kongehuset?

»Jeg bliver ofte gjort til royalist, hvilket jeg på sin vis også er. Men jeg er faktisk temmelig ligeglad med dronning Margrethe og andre kongelige som personer. Jeg er ikke interesseret i dem som mennesker, men jeg er dybt fascineret af institutionen som en del af dansk kulturarv og historie. På sin vis synes jeg, at Kongehuset er det mest spændende, vi har at vise frem. Kongehuset viser det ypperste, som samfundet kan byde på i form af heste, smykker eller andet, og det er fascinerende og fint.«

Jim Lyngvild har skabt fotoplakater af samtlige danske konger og dronninger iklædt Lyngvilds kostumer. Museet viser plakaterne på udstillingen.

Du siger, at du er mest interesseet i dem som institution, men skal udstillingen ikke også vise dem som mennesker?

»For mig er det væsentlige, at jeg iscenesætter dem, så det vækker fantasien, og så man kan huske dem i danmarkshistorien.«

Hvis du fik valget mellem en præsident eller en konge/dronning, hvad ville du vælge?

»Jeg ville så absolut fastholde det royale. Det er det fantastiske og magiske, og det åbner døre for Danmark overalt i verden. Magien ved et kongehus kan du ikke erstatte.«

Du har også Margrethe II med i din kongerække. Hvordan var det at iscenesætte »Dronningen«?

»Jeg kunne jo have spurgt Dronningen, om hun ville stille op, men jeg ville ikke vise personligheder. Det er ikke dronning Margrethe, fordi det hele er et blændværk og en konstruktion. Modellerne ligner ikke nødvendigvis de rigtige konger og dronninger, men der er dog en vis lighed, så modellerne ikke fjerner sig for meget fra de rigtige. Modellerne har jeg fundet blandt mine mange følgere på nettet.«

Jim Lyngvilds gengivelse af dronning Margrethe II.

Handler om at skabe nysgerrighed

Der var en debat i forbindelse med vikingeudstillingen på Nationalmuseet, og nu lægges der atter op til en debat. Hvordan har du det med skismaet mellem fakta og fiktion?

»Jeg synes, at det er en væsentlig debat. Jeg synes slet ikke, at man går for langt. Tænkt blot på, at man ofte måtte udskifte Egtvedpigens dragt, og man brugte hende med skiftende dragter i alle mulige sammenhænge. Der var jo intet autentisk eller oprindeligt ved den dragt.«

Det er rigtigt nok, men fiktionaliseringen bliver jo stadig stærkere blandt andet gennem TV-serier, og det autentiske trænges i baggrunden. Giver det ikke anledning til eftertanke, fordi nogle unge måske ikke kan skelne mellem fiktion og fakta?

»Jeg kan ikke se problemet, for du kan via nettet få alle kilder foræret. Jeg har til denne bog og min nye bog om vikinger kunnet læse alle de kilder, som jeg havde brug for, på nettet. Jeg behøver ikke biblioteket eller arkiver, for så meget er scannet ind. Min mission er ikke at vise originale kilder, men at plante nysgerrighedens frø hos folk. Hvis deres nysgerrighed så er vakt, kan de altid gå hjem og finde kilder eller faghistoriske bøger frem.«

Jim Lyngvild har skabt fantasifulde kostumer til udstillingen om konger og dronninger på Koldinghus.

Tror du, unge i dag kan skelne mellem TV-serien »Vikings« og din fortælling om vikingerne?

»Det er fuldkommen ligegyldigt. Hvis de ser »Vikings«, får de en nysgerrighed og vil måske gerne vide mere. Hvis det lykkes at fange deres nysgerrighed gennem kulørte TV-serier, så er meget vundet. Det er da meget bedre, end at ganske få går på museer, hvor de måske dødkeder sig og aldrig bliver nysgerrige. Allerede forfattere som Tolkien fangede folk ind ved at blande fakta og fiktion, og det er den bedste måde at få vakt unges interesse.«

Du ser ingen farer i TV-serierne?

»Overhovedet ikke. Selvfølgelig kan TV-serier og film være dårlige og dumme, men »Vikings« og »Game of Thrones« er dybt begavede og superdygtigt lavet. Vi må ikke blive skolemesteragtige og tro, at vi ved, hvordan datiden var. Nutidens unge må kunne spejle sig selv i datidens mennesker, og det er derfor, jeg laver flotte plakater som fotografier, fordi det er en slags fortidens selfie, som de unge kan genkende sig selv i.«