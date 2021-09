Ukendt dansk juvel har kurs mod gigantsalg – kan slå alle rekorder

Lyt til artiklen

Købet af smykkevirksomheden Pandora for 13 år siden står som den mest gyldne investering, som en dansk kapitalfond nogensinde har gennemført. Det var en handel, som den danske kapitalfond Axcel tjente enorme summer på, og som sikrede, at en række partnere hver fik udbetalt trecifrede millionbeløb.

Men nu er en næsten ukendt dansk virksomhed på vej mod at slå den gamle rekord.

For det lille startupselskab Banking Circle er på vej til at give kapitalfonden EQT et afkast, som kan blive højere end nogen fond tidligere har opnået på en dansk virksomhed. For blot tre år siden købte EQT Saxo Banks andel af virksomheden i en handel, der værdisatte Banking Circle til omkring to milliarder kroner. Nu er prisen ifølge en række kilder steget til over 37 milliarder kroner, og alt tyder på, at den forsætter op.

Tallet er kommet frem, fordi virksomheden i øjeblikket er ved at gennemføre en kapitalforhøjelse.

Virksomheden er udbyder af infrastruktur til pengeoverførsler for betalingsvirksomheder, banker samt fintech-industrien generelt. Overførslerne kan eksekveres lynhurtigt med en begrænset omkostning for Banking Circle og kunderne.

Selskabet oplyste i maj, at der sidste år på selskabets platform blev overført mere end 1.150 milliarder kroner, og i år vil beløbet nå op i nærheden af 1.900 milliarder kroner.

Værdi på 37 milliarder

Det er tal, som har fået investorer til at kaste sig over det danske selskab, der er ledet af Anders la Cour og Laust Bertelsen. Nyhedsbureauet Bloomberg erfarede for nylig, at en investor er på vej til at skyde godt tre milliarder kroner ind i en kapitalforhøjelse, som vil værdisætte selskabet til omkring 37 milliarder kroner. Kilder har over for Berlingske bekræftet oplysningerne.

Anders la Cour, stifter og topchef i Banking Circle, vil ikke udtale sig specifikt om værdien af selskabet, men siger, at udviklingen er gået meget hurtigt. Blandt andet står virksomheden nu for seks pct. af den samlede europæiske onlinehandel.

»Den globale finansielle industri gennemgår i disse år en stor transformation. Vi understøtter både nye og gamle aktører i denne transformation og har været i stand til at udnytte det til på ganske få år at gå fra en start-up til at håndtere omkring seks pct. af Europas online-handel. Vi har formentlig stadig kun set begyndelsen på transformationen og på den baggrund er vi selvføligelig et interessant aktiv,« siger Anders la Cour.

Mads Ditlevsen – der er ledende partner i EQT i Danmark og ansvarlig for det oprindelige opkøb af virksomheden til fonden – vil heller ikke kommentere tallene. Men han siger, at der er sket en voldsom udvikling i den danske virksomhed i de senere år.

»Man skal ikke fejre tingene for tidligt, men vi er meget glade for, hvordan tingene har udviklet sig,« siger Mads Ditlevsen.

Han kan måske se frem til et afkast, der er nærmer sig det, som kapitalfonden Axcel skabte i 2008, da fonden købte 60 procent af aktierne i smykkevirksomheden Pandora. Prisen var 1,8 milliarder kroner, men som en del af kapitalfondenes forretningsmodel blev investeringen belånt. Det betød, at Axcel selv kom med en halv milliard kroner til at købe sig ind i virksomheden med. Den halve milliard fik fonden siden 40 gange igen, efter at Pandora var blevet børsnoteret, og Axcel havde solgt aktierne.

Det samme regnestykke er endnu svært at gøre op for Banking Circle. Virksomheden blev i 2018 værdisat til omkring to milliarder kroner, da EQT købte 70 procent aktierne. Det er ukendt, hvor meget EQT belånte investeringen. Men kom fonden for eksempel med en halv milliard kroner selv, vil afkastet allerede nu ligger højere end det, som Axcel skabte fra Pandora.

»Jeg vil ikke sammenligne med andre investeringer, men vi er meget glade for det, som er sket i selskabet,« siger Mads Ditlevsen.

Banking Circle blev stiftet i 2013 og udbyder en platform af højteknologisk betalingsinfrastruktur, der forsimpler og effektiviserer internationale betalinger. Udover EQT er Banking Circle ejet af de to stiftere og virksomhedens øverste ledelse, Anders la Cour og Laust Bertelsen. De to ejer også en del af selskabet.

Omsætningen vil stige kraftigt

Han tilføjer, at virksomhedens system er bygget til at øge omsætningen kraftigt i de kommende år.

»Omsætningen er mangedoblet under EQTs ejerskab og vi forventer, at væksten vil fortsætte med samme takt. Der er ingen øvre grænse for hvilken volumen selskabet kan håndtere, så vi er meget optimistiske med hensyn til selskabets fremtid, da vi ser en kraftig vækst i antallet af internationale betalinger,« siger Mads Ditlevsen.

Udviklingen sker samtidig med, at der globalt er stor interesse for de såkaldte fintech-selskaber – en betegnelse, der dækker over virksomheder, som benytter teknologi og innovation til at konkurrere med traditionelle finansielle institutioner.

Japanske NEC har købt fintech-virksomheden Avalog, britiske Revolut er i forbindelse med en kapitalforhøjelse blevet værdisat til godt 200 milliarder kroner, mens Wise, der er børsnoteret i London, er næsten 90 milliarder kroner værd.

Typisk ejer kapitalfonde virksomheder omkring fire til syv år. Men Mads Ditlevsen ønsker ikke at udtale sig om, hvornår det kan ske, og om der eventuelt kan blive tale om en børsnotering af selskabet.

Banking Circle har i dag rykket hovedsædet til Luxembourg, men hovedparten af medarbejderne sidder i Danmark.