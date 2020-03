Tokyos pludselige stigning i antal smittetilfælde vækker undren

Før OL blev aflyst og udskudt lignede det, at Japan havde styr på smittespredningen af coronavirus.

Men nu stiger antallet af smittetilfælde og regeringen har taget stærke midler i brug for at inddæmme smitten, blandt andet ved at opfordre folk til at blive hjemme. Det sker efter, at beslutningen om en OL-udskydelse gik igennem.

Og det vækker undren i parlamentet og den japanske befolkning, skriver Time Magazine.

Tvivlen bunder i, hvorvidt Japan skulle have underspillet de officielle tal i håb om at de olympiske lege kunne fortsætte som planlagt.

I et opkald med præsidenten for den Olympiske Komité sidste tirsdag gik Japans premierminister Shinzo Abe med til at udskyde OL til sommer næste år.

En dag senere bad Tokyos borgmester, Yuriko Koike alle borgere om at blive hjemme i weekenderne indtil midten af april, og oplyste at bekræftede tilfælde af coronavirus var steget med 41 på en dag.

Fik tallet til at se mindre ud

Søndag kunne Tokyo konstatere 63 nye tilfælde, og Yuriko Koike meddelte, at byen var nødt til at tage drastiske midler i brug for at inddæmme smitten.

Ifølge den tidligere japanske premierminister, Yukio Hatoyama, er der grund til at sætte spørgsmålstegn ved tallene.

»For at give et indtryk af, at byen tog kontrol over coronavirus, undgik Tokyo at fremsætte strenge anmodninger og fik antallet af patienter til at se mindre ud,« skrev han i et tweet.

Også Maiko Tajima, der sidder i oppositionen i The Constitutional Democratic Party of Japan, satte spørgsmålstegn ved tallene under et parlamentarisk møde onsdag.

»Er dette bare en tilfældighed?« spurgte hun med henvisning til Tokyos pludselige stigning, skriver Time Magazine.

Lørdag var premierminister Shinzo Abe ude at advare om, at Japan ser et stor spring i smittetilfælde, og at det fortsat er sværere at spore og holde infektionen under kontrol. Ifølge Shinzo Abe er Japan endnu ikke i en nødsituation, men kan komme til at stå lige så dårligt som Europa og USA.

Japans parlament bemyndigede for nylig premierminister Shinzo Abe med flere beføjelser til at erklære en nødsituation for at bekæmpe den dødbringende sygdom.