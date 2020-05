Smitten falder i Sverige - smittetrykket er nu lavere end i Danmark

Noget kunne tyde på, at også Sverige er på rette vej i sin kamp mod coronavirus.

Smittetrykket for coronavirus lå den 25. april på 0,85 ifølge den svenske sundhedsstyrelses, Folkhälsomyndighetens, beregninger. Det såkaldte reproduktiontal viser, hvor mange en smittet person smitter. Siden den 21. april har tallet ligget under 1,0, hvilket i følgede den svenske statsepidemelog, Anders Tegnell indebærer, at hver syg person ikke engang har smittet en anden og at smittespredningen dermed ikke længere øges.

Han udtrykte behersket glæde, da han kommenterede det nye tal.

»Vi har ligget på R-tal under 1,0 i nogle uger. Det ligger præcis under, så der er ingen stor forskel, bortset fra, at vi ligger en slags plateau. Men i hvert fald går det ikke opad, og med denne sygdom må man se det som et positivt tegn,« siger han til SVT.

Til sammenligning lå det seneste danske smittetryk på 0,9. Faktisk ligger Sverige dermed en lille smule bedre end Danmark, der har ført en meget strammere isoleringspolitik.

I ugens løb formulerede den svenske statsepidemiolog ellers sin tvivl om den alternative linje, Sverige har valgt i kampen mod corona.

I et stort interview med den svenske avis Aftonbladet udtrykte han sig mere nuanceret, end han ellers har gjort på de mange pressemøder, hvor han informerer svenskerne om pandemiens udvikling.

»Jeg er slet ikke overbevist. Vi overvejer det hele tiden i styrelsen. Hvad kan vi gøre bedre og hvad kan vi skrue på? Det er man nødt til at gøre hele tiden for at der kommer til stadighed ny information og nye udfordringer,« sagde han til avisen.

»En fremtidig model«

Sverige har, i modsætning til de fleste lande i verden, ført en mere liberal nedlukningspolitik, der overlader mere af ansvaret for ikke at sprede smitte til den enkelte svensker. Restauranter og cafeer er for eksempel stadig åbne, og de svenske skoler har på intet tidspunkt været lukket.

Indtil videre er 2.653 døde som følge af pandemien i Sverige. Det seneste døgn er der rapporteret om 67 nye dødsfald. Tallene er betargteligt højere end for eksempel i de øvrige nordiske lande.

Af samme årsag har Sveriges åbne coronapolitik været stærkt kritiseret. Både internet i Sverige, hvor der har været politisk opbakning til linjen, men hvor epidemiologer har kritiseret fremgangsmåden offentligt. Og i international sammenhæng har USA's præsident, Donald Trump, i flere sammenhænge kritiseret Sverige for at være et land, hvor alt er slået fejl.

Ikke desto mindre var der i ugens løb opbakning til den svenske, alternative linje. WHO kaldte linjen absolut forsvarlig, og meldte at den meget vel kunne »repræsentere en fremtidig model«

Ikke helt urimeligt

I ugens løb regnede matematikere sig frem til, at mellem 8.000 og 20.000 riskerer at dø af covid-19 i Sverige, inden epidemien er overstået.

Et tal, Anders Tegnell, ikke fandt »helt urimeligt«, da pressen forelagde ham beregningerne.

»De har sikker ret på et teoretisk niveau, og i forhold til, hvad vi har set indtil nu, er det ikke helt forkert. Men alt står og falder med vores evne til at forhindre, at smitten kommer ind på plejehjemmene. Hvis den stadig er der på samme niveau som nu, hvor der smittes ganske meget på plejehjemmene, så stemmer det desværre nok, selv om jeg vil mene, at det ligger nærmere det nedre niveau end det øvre, med tanke på, hvor langt, vi er kommet og hvor mange døde, vi har i dag. Men når man tænker på, hvor meget arbejde, der gøre på plejehjemmene og at vi ved, der findes en del mangler, burde det rimeligvis vær muligt at mindske denne smittespredning,« sagde han til Aftonbladet.