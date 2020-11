YouSee slår aggressivt tilbage i bredbåndskamp: Største løft af danskernes internethastighed til dato

Det største, enkeltstående løft af danskernes internethastighed nærmer sig målet, samtidig med at landets største internetudbyder, det TDC-ejede YouSee, nu melder sig endnu skarpere ind i den igangværende kamp om de danske bredbåndskunder, som har kostet YouSee mange abonnenter.

YouSee skærer fra tirsdag sine produkter leveret over kabel-TV-forbindelsen til nye kunder ned til to og sænker samtidig priserne på dem. Fra tirsdag morgen kan man købe en 1.000-megabitforbindelse til 299 kroner om måneden mod 399 kroner indtil samt en 200-megabitforbindelse til 249 kroner, hvor 100 megabit i dag koster 309 kr. hver måned.

Alles hastighed er som minimum fordoblet

Ændringerne kommer, samtidig med at YouSee gennem den seneste tid har hævet hastighederne hos alle sine nuværende bredbåndskunder med forbindelse over kabel-TV-nettet uden samtidig at hæve priserne, som dog blev sat op ved årsskiftet 2019-2020. Og TV-kunderne får til nytår den nærmest traditionelle prisstigning.

»Der er tale om det største hastighedsløft, som nogensinde er lavet for internetkunder i Danmark. Alle får som minimum fordoblet deres internethastighed, nogle vil opleve helt op til en tidobling. Vores bedste gæt er, at den gennemsnitlige hastighed i Danmark i alle tilfælde stiger med 24 procent og kan stige med helt op til 45 procent, hvis alle tager imod det,« siger Jacob Mortensen, der er direktør for YouSee.

Når der kan være tvivl om det, skyldes det, at nogle først skal skifte udstyr og måske have teknikerbesøg, før hastigheden kan sættes op.

»Men det er det største løft på internethastigheden i Danmark på så isoleret en tidsperiode, og vi er nu igennem omkring 95 procent af vores kunder,« siger Jacob Mortensen.

FAKTA YouSee og TDC TDC-koncernen er Danmarks største på alle fire områder: fastnettelefoni, mobiltelefoni, bredbånd og TV.

YouSee har det største antal kunder i den del af TDC, der nu hedder Nuuday, og som også tæller bl.a. bredbåndsleverandøren Hiper, som TDC købte i oktober 2018 for et ukendt beløb, samt TDC Erhverv og mobilselskabet Telmore.

Efter salget til tre danske pensionskasser og den australske kapitalfond Macquarie i februar 2018 har TDC øget fokus på at udbygge navnlig sit fibernet i hele landet. Fiberkabler kan levere telefoni, TV og internet i endnu højere hastigheder end kabel-TV-nettet, der lige nu hos TDC når ud til cirka 1,4 millioner danske husstande.

Mange internetudbydere – heriblandt YouSee – har også tidligere løbende hævet hastigheden på kundernes internetforbindelser uden at hæve priserne for at holde på dem. FOLD UD FOLD UD

Kundeflugt og hårdere konkurrence

YouSee sælger internetforbindelser over både det gamle – og langsommere – fastnet, over kabel-TV-nettet, over de nye fibernet og via mobilnettet.

»Langt, langt, langt størstedelen af vores internetkunder har forbindelse over kabel-TV-nettet,« siger Jacob Mortensen.

Han vil ikke oplyse, hvor mange af de 1.045.000 bredbåndskunder, som TDC i sit regnskab for april-juni oplyste at have, der er YouSee-kunder, ud over at det er »langt, langt størstedelen – vi er den største internetudbyder i Danmark«.

YouSees satsning er den seneste blandt flere oven på en række katastrofale kvartaler. Her har der været kø i svingdøren i udadgående retning, udløst af sidste efterårs offentlige boksekamp mellem YouSee og Discovery, efter at YouSee valgte at fjerne Discoverys underholdnings- og sportskanaler fra sine faste TV-pakker, som tre fjerdedele af YouSees TV-kunder abonnerer på. YouSee havde håbet at vride armen rundt på Discovery-koncernen, der er en af verdens største TV-leverandører, og kunne tilbyde kanalerne stykvis, men Discovery nægtede, og der kom aldrig en aftale i hus.

Det medførte til gengæld en strøm af opsigelser. I perioden oktober 2019-juni 2020, som er de senest tilgængelige regnskabstal, har 126.000 sagt deres YouSee-TV-forbindelse op. Mange har samtidig kvittet mobil- og bredbåndsabonnementet hos YouSee. 66.000 færre er i dag internetkunder i TDC-koncernen, og det store flertal er altså fra YouSee.

YouSee er samtidig blevet presset af en øget konkurrence på bredbåndsmarkedet, hvor især den nye spiller, Fastspeed, har medvirket til at presse priserne, som har ligget relativt stabilt i en årrække, ned.

15 procent skifter bredbåndsudbyder hvert år

Jeres satsning nu skyldes så, at andre har åbnet ballet, og at I gerne vil følge med?

»Dels det, ja, men så sandelig også på grund af kundernes efterspørgsel. Fokus på en god internetforbindelse er steget, bl.a. fordi flere arbejder hjemme. Det seneste år er hastigheden på de internetforbindelser, som vi sælger til nye kunder, fordoblet, og blandt dem, der vælger hastigheder på 300 megabit og derover, er salget faktisk tredoblet. Oveni har vi selv foretaget markante investeringer i og opgraderinger af nettene. Selvfølgelig ønsker vi at stille YouSee stærkere med endnu mere attraktive produkter,« siger Jacob Mortensen.

Omkring 15 procent af danskerne skifter hvert år bredbåndsudbyder.

»Et tocifret tusindtal skifter hver måned, og netop nu i efteråret er det tidspunkt, hvor mange ser på, hvad de har af bredbånd og TV,« siger YouSee-direktøren.

Men selv om I sænker priserne og hæver hastigheden hos nuværende kunder, kan jeg jo stadig få en hurtigere bredbåndsforbindelse billigere hos en anden leverandør ...

»Det vil jeg nu gerne angribe lidt. Vi hæver hastigheden, men vi leverer samtidig markedets bedste modem, en markant bedre service gennem vores butikker, kundecenter og selvbetjening, og så får man som YouSee-kunde med flere produkter ekstra fordele gennem YouSee More (et fordelsprogram med for eksempel lydbøger, musik, ekstra data uden merbetaling, red.) samt YouSees e-mail. Så det er ikke et sammenligneligt produkt. Det svarer til, at man vælger, hvilken bil der passer bedst til én,« siger Jacob Mortensen.

Også fiberkunder vil få forbedringer

Hvorfor holder I overhovedet fast i hastighedsbegrænsningerne i stedet for at give, hvad forbindelsen kan trække, sådan som andre gør det?

»Skulle vi gøre det, ville priserne stige hos rigtigt mange. Det handler ikke om at hæve prisen på internetforbindelserne, men om at gøre dem endnu stærkere for dem, der har dem i dag. Den overordnede strategi er, at YouSee skal levere den bedste hastighed til flest mulige danskere. Derfor har vi haft fokus på kabel-TV-nettet, men inden nytår vil også 35 procent af vores fiberkunder blive løftet. Og det stopper ikke her. I 2021 har vi selvfølgelig også fokus på, hvad vi kan gøre,« siger Jacob Mortensen.

Netop i 2021 vil YouSee have teknikken klar, så det bliver muligt at sælge YouSee-produkter til en række kunder, der bor i områder, hvor energi- og elselskaber har etableret fibernet, som YouSee og andre udbydere nu kan leje sig ind på.

TDC-koncernen kommer med regnskab for juli-september fredag 6. november.