Waoo skovler nye TV-kunder ind – til den store pakke

Det er som at få vand til at løbe opad. Alligevel skovler Danmarks fjerdestørste TV-distributør Waoo TV-kunder ind, hvor andre selskaber mister dem i stor stil – og de køber tilmed den største TV-pakke.

»Vi regner med at have fået mellem 80.000 og 90.000 flere kunder i år og forventer det samme til næste år. Næsten 30 procent af de nye TV-kunder vælger den store pakke, som vi ved årsskiftet lagde Viaplays store streamingpakke, Viaplay Total, med i og derfor hævede prisen for med 80 kroner. Alligevel havde vi ved årsskiftet den laveste kundeafgang nogen sinde som følge af prisændringerne, og for første gang nogen sinde viste januar en positiv tilgang af kunder trods prisstigningerne,« fortæller Jørgen Stensgaard, administrerende direktør for Waoo, til Berlingske.

80.000-90.000 flere kunder i år – og i 2019

Waoo, der ejes af en række energiselskaber, er også Danmarks tredjestørste internetleverandør.

Af de 80.000-90.000 flere kunder kommer mellem 45.000 og 50.000 helt nye til. Resten er eksisterende kunder, der udvider abonnementet hos Waoo med enten TV eller bredbånd, som de ikke havde i forvejen. Waoo havde i august 160.000 TV-kunder og 325.000 bredbåndskunder.

Jørgen Stensgaard er helt med på, at det lyder helt forkert, at man kan hæve priserne og få flere kunder alligevel.

»Ja, det er nok lidt uhørt. Men Viaplay har altid været god til at holde et højt prisniveau på sine tjenester. Når vi så tilbyder den store Viaplay-pakke, der selvstændigt koster 299 kroner om måneden, ved at lægge 80 kroner oven i abonnementet, er det attraktivt for mange kunder. Vi føler begge to, at vi har fået den synergi, som nogen tvivle på, da vi lancerede samarbejdet, og måske er vi blevet lidt mere aggressive på at sælge TV, hvilket på den baggrund har flyttet flere TV-kunder,« siger Jørgen Stensgaard.

TDC har på et år mistet 102.000 TV-kunder

Alle andre TV-leverandører oplever, at kunderne opsiger de store TV-pakker for at spare penge og i stedet supplere en mindre TV-pakke med streamingtjenester – både de gratis som DR og dem, der skal betales for, som f.eks. Netflix, TV 2 Play og HBO Nordic. Mange vælger desuden helt at opsige deres TV-abonnement og klare sig selv.

Det TDC-ejede YouSee mistede alene i juli-september endnu 11.000 bredbåndskunder og 12.000 TV-kunder. Dermed har TDC siden begyndelsen af 2017 sagt helt farvel til 102.000 TV-kunder, og mange har desuden neddroslet TV-abonnementet til en mindre pakke.

61 procent af danskerne har ifølge den årlige kortlægning af det digitale musikforbrug i Norden, som ophavsretsorganisationen Koda får lavet sammen med sine nordiske søsterorganisationer, et abonnement på en TV-/filmstreamingtjeneste. Netflix er størst med 46 procent, efterfulgt af Viaplay med 19 procent, TV 2 Play med 19 procent, HBO Nordic med 19 procent, CMore med otte procent, Dplay med tre procent og Amazon Prime med tre procent.

Milliardinvestering vil smitte af

Waoos optimisme bunder bl.a. i, at det vest- og sydsjællandske energiselskab SEAS-NVE og det aarhusianske NRGi i oktober valgte at skyde sammenlagt 4,6 milliarder kroner i over de næste fem år at få gravet lynhurtige fiberkabler ned i det område, som deres fælles selskab, Fibia, dækker.

»Det er omkring 265.000 kunder i områder, hvor kun vi er tilgængelige som leverandør. Så vi får sindssygt travlt de næste to-tre år,« siger Jørgen Stensgaard fra Waoo.

Han er ikke så nervøs for at miste kunder efter den overraskende fusion mellem de to jyske energiselskaber SE/Sydenergi, der ejer Waoos konkurrenter Stofa og Boxer, og Eniig.

»Vi har oplevet fusioner så mange gange før blandt energiselskaberne. Denne er dog meget stor, men fibernettet er åbent for, at alle kan leje sig ind, så situationen er en anden end tidligere, hvor bredbånds- og TV-kunderne altid blev tvangsmigreret (tvunget til at skifte selskab, red.). Her forbliver vi tilgængelige som leverandør, og eftersom kunderne allerede har vores wifi-løsning og TV-boks, får de ikke særligt nemt ved at få folk til at skifte til Stofa,« mener Waoo-direktøren.

TV-abonnementet stiger til nytår hos alle

Til nytår stiger danskernes TV-abonnementer igen, sådan som det sker hvert år på den tid med begrundelsen, at rettighederne til TV-kanalerne, især på sportssiden, konstant vokser. TDC/YouSee hæver priserne på grundpakken med 10 kroner om måneden, på mellempakken med 20 kroner, på fuldpakken med 25 kroner og på bland-selv-pakken med 10 kroner.

Waoo sætter prisen på alle sine tre TV-pakker op med 20 kroner, uanset om de leveres gennem en TV-boks eller som streaming. Samtidig får kunder med de tre standard-TV-pakker fri adgang til filmtjenesten Viasat Filmfavoritter med 225 nyere spillefilm i alle genrer.

»Det er aldrig sjovt at skulle hæve priserne, men når det skal være, er jeg glad for, at vi kan holde det på det niveau,« siger Jørgen Stensgaard.