Vinteren kommer: Flyselskaber på stribe risikerer at gå konkurs

Da Ryanairs topchef, Michael O'Leary, skulle besvare et kritisk spørgsmål fra en nyhedsvært i et TV-indslag på Bloomberg oven på flyselskabets regnskab mandag, udlagde direktøren de mange strejker og andre forstyrrelser af flytrafikken i Europa til at kunne blive en god ting for selskabets billetsalg.

»En af de gode ting ved dårlig PR er, at det sælger langt flere billetter end god PR,« sagde Michael O'Leary og fik med et gammelt spin-kneb næsten taget luften ud af spørgsmålet.

Den karismatiske topchef kan imidlertid ikke tage luften ud af den virkelighed, der rammer Ryanair og Europas andre flyselskaber i øjeblikket. Strejker, mangel på flyveledere, stigende oliepriser og erstatninger til flypassagerer er bare en del af den giftige cocktail, der kan bringe flere selskaber i alvorlige problemer.

Jacob Pedersen, der er aktieanalysechef i Sydbank og følger luftfartsindustrien tæt, vurderer, at flere svage flyselskaber kan ende med at bukke under.

»Vi går en hård vinter i møde. Vi har et europæisk luftrum, hvor der er enormt mange afbrydelser, der er enormt dyre for selskaberne. Den største modspiller er brændstofprisen, der er kanoneret i vejret,« siger han.

På et år er prisen på brændstof til fly steget med omkring 40 procent, viser tal ifølge flyselskabernes brancheorganisation IATA. Der er imidlertid stor forskel på, hvad selskaberne betaler for brændstof, fordi selskaberne benytter sig af fuel hedging, hvor man fastlåser prisen på et bestemt niveau. Det varierer fra selskab til selskab.

Sikkert er det dog, at miksturen af problemer allerede har gjort ondt på flere selskaber. Alene i de seneste uger er Skyworks (Schweiz), Small Planet & Azur Air (Tyskland) og Primera Air (Danmark) kollapset. Ifølge flymediet Check-in.dk er hele otte selskaber blevet nødt til at indstille aktiviteterne de seneste to måneder.

Også Ryanair er tynget af begivenhederne ude i Europa. Selskabets indtjening falder med syv procent for første halvår, når man kigger på resultatet efter skat. Men med selskabets finansielle styrke mener Ryanair-topchefen, at de økonomiske problemer kan være godt nyt, fordi de samme problemer tvinger andre flyselskaber til at bukke under.

»Vinteren ser grim ud. Vi har en kombination af stigende oliepriser – hvor Ryanair har sikret sig, men konkurrenterne ikke har – faldende billetpriser og overskudskapacitet i Europa,« siger Michael O'Leary til CNBC.

Han peger på, at flere europæiske selskaber i sidste ende risikerer at kollapse som følge af den stigende oliepris. Særligt to selskaber er udsatte, mener topchefen.

»Jeg peger på to specifikke selskaber, der begge er baseret i Norden. Norwegian og SAS har ikke været i stand til tjene penge ved en pris på 45 dollar per tønde. Et af dem vil bukke under i løbet af vinteren,« siger Michael O'Leary til TV-stationen.

Ifølge investeringsøkonom Per Hansen skal udmeldingen også ses som et »stunt«.

»Michael O’Leary har igen i dag lavet et af sine kommunikationsstunts om sundhedstilstanden hos sine konkurrenter. Udsigten til en konkurs for SAS/NAS er mest kommunikativ og har lige nu ikke så meget rod i virkeligheden,« siger han i en kommentar.

SAS afviser, at flyselskabet skulle være i fare for at gå konkurs. Selskabet venter at lande et resultat på omkring to milliarder svenske kroner for 2018.

»SAS fik sit bedste resultat i nyere tid i tredje kvartal 2018,« skriver pressechef for SAS i Sverige, Freja Annamatz, til Berlingske.

Hos Norwegian er der meget lidt til overs for Michael O'Leary's forudsigelser.

»Vi er optaget af at drive Norwegian på en god og bæredygtig måde og foreslår, at O'Leary fokuserer på sit selskab. Udspil som dette bruger vi slet og ret ikke tid på,« siger kommunikationsrådgiver Tonje Næss i en skriftlig kommentar.