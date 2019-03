Vil forandre verdens medicinbrug med app: Dansk virksomhed sikrer millioninvestering

Det er vigtigt at tage sin medicin til tiden, så man kan få det bedste ud af den. Men for mange kan det være svært at overholde, hvilket kan få store konsekvenser for den enkelte og for samfundets samt medicinalindustriens omkostninger som helhed. Men nu kan der være hjælp på vej til de glemsomme medicinforbrugere og patienter.

Den danske teknologivirksomhed DrugStars, der står bag en app med samme navn, som minder patienter om at tage deres medicin, har nemlig sikret 18 mio. kroner i investeringer fra nogle af de største investorgrupper, herunder danske byFounders, finske Inventure og Digital Health Ventures i Tyskland. Dermed er firmaet tættere på målsætningen om at ekspandere globalt.

»Det er virkelig dejligt. Med investeringerne kan vi sætte mere skub i den videnskabelige del af DrugStars, der kan komme patienterne og medicinalindustrien til gode,« siger stifteren af DrugStars og tidligere medicinforsker på Københavns Universitet, Claus Møldrup.

Stjerner donerer til foreninger

Ideen med DrugStars er, at brugerne kan bedømme deres medicin ud fra deres erfaringer og høste »belønninger« i form af digitale stjerner, som man kan veksle til støtte og velgørenhed til de mere end 60 deltagende patientforeninger efter eget valg.

DrugStars har ifølge Claus Møldrup allerede doneret 1,3 mio. kroner til flere patientforeninger såsom Gigtforeningen og Alzheimerforeningen.

Dermed adskiller DrugStars sig fra andre medicin-apps ifølge Claus Møldrup ved, at man mere målrettet opbygger tilliden hos patienterne, når det kommer til medicin. Den største hindring i medicinbrug ligger ifølge Claus Møldrup ikke i glemsomhed, men i at patienterne ikke tager medicinen som resultat af dårlige erfaringer eller utryghed ved medicinen. DrugStars vil dermed agere som en slags TrustPilot for patienter, hvor de hver især kan vurdere, hvordan medicinen virker for dem, og hvor de samtidig kan være med til at forbedre medicinen gennem deres bedømmelser, siger Claus Møldrup.

»Hvor andre apps er mere fokuseret på det rent hukommelsesmæssige, går vi mere op i at sørge for, at patienterne har en forståelse for og et trygt forhold til medicinen. Patienterne skal se medicin som et nødvendigt gode og ikke et nødvendigt onde, og der ved vi fra vores videnskabelige studier, at vi kan ændre holdningen til medicin via appen,« siger han.

Også byFounders, der tæller investorer hos blandt andre Airbnb og Amazon, er begejstrede over medicinfirmaets fremtidsudsigter. Ifølge dem er der gode muligheder for, at DrugStars vil være førende i en gennemgribende forandring af medicinbrug, som i sidste ende vil komme forbrugerne såvel som industrien til gode.

»Vi ser et stort potentiale i den model, som DrugStars har etableret via deres app, altså samspillet mellem medicinforbrugeren, patientforeningerne og medicinindustrien. Det vil vi i byFounders gerne være med til at udvikle, da vi tror, at mange patienter samt industrien i sig selv kan få nytte af det,« siger adm. partner i byFounders Tommy Andersen.

Patienter skal høres

Ved at bedømmme medicinen kan man samtidig spore sit fremskridt og medicinindtag samt modtage løbende råd og feedback om ens personlige forbrug og oplevelse af den specifikke medicin. Via sporingen leverer man samtidig data, der kan hjælpe medicinalindustrien med at udvikle nye og bedre lægemidler i fremtiden. Det er samme anonymiserede patientdata, der gennem salg til industrien finansierer donationerne til foreningerne. DrugStars forventer at runde en mio. patientvurderinger på medicin i 2019, og den har allerede hjulpet 150.000 brugere i både Danmark og internationalt, oplyser Claus Møldrup.

Netop virksomhedens store fokus på at styrke interaktionen mellem patienter og medicinalindustrien er noget, der tiltaler investorer.

»Vi mener, at enhver bruger af medicin skal høres og være med til at påvirke lægemidlernes videre udvikling. Med DrugStars tæller hver stemme. De unikke og virkelige data om brug af medicin, som DrugStars indsamler, bruges allerede til at støtte forskere, myndigheder og pharmavirksomheder i at udvikle bedre behandlinger,« siger investeringsdirektør i Inventure Ekaterina Gianelli i en pressemeddelelse.

Ifølge Claus Møldrup er næste skridt for DrugStars at udvide sin tilstedeværelse på det europæiske og amerikanske marked. ByFounders vil hjælpe med dette ved at bidrage med personer og kompetencer, der kan rådgive DrugStars i deres videre udvikling samt give adgang til et betydeligt netværk i Europa og USA, siger Tommy Andersen.