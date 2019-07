Tysk mediekoncern lægger trecifret millionbeløb for dansk IT-succes

Mono Solutions, en dansk marketingvirksomhed, er blevet opkøbt for et trecifret millionbeløb af Bauer Media Group, der er Europas største privatejede mediekoncern. Det fremgår af en pressemeddelelse. De nærmere detaljer omkring handlen er ikke offentliggjort.

Den danske virksomhed står bag en marketingplatform af samme navn, lanceret i 2007, hvor små og mellemstore virksomheder, det såkaldte SMV-segment, kan komme i kontakt med hinanden, bygge deres egen hjemmeside og komme bredt ud på nettet, så de kan få større succes online. I 2011 lancerede Mono endvidere en omfattende partnerstrategi og samarbejder i dag med nogle af verdens største medievirksomheder og teleselskaber såsom det amerikanske app-netværk Yext, teleselskabet Orange og den belgiske mediekoncern FCR Media.

Mere end 95 pct. af omsætningen kommer i dag via salg til partnere i udlandet. I dag har Mono flere hundrede tusinde abonnementer på tværs af forskellige digitale marketingløsninger. Marketing-services til små og mellemstore virksomheder er ifølge vicedirektør for Bauer Media Group, Veit Dengler, en essentiel del af Bauer Medias nye forretningsstrategi og Bauer betragter Monos teknologi og markedsmodel som et ideelt forspring i forhold til deres nye strategi.

FAKTA Om Bauer Media Group Bauer Media Group er Europas største privatejede forlagsgruppe og en af de ledende spillere i Tyskland, Australien, Storbritannien, New Zealand, Polen og USA med omkring 11.500 medarbejdere globalt. Bauer Media Group publicerer over 600 forskellige magasiner i 20 lande, har en digital portefølje på over 400 onlineaviser, magasiner, apps, onlineportaler og websites og ejer over 100 TV- og radiostationer. Bauer driver i Danmark radiostationerne NOVA, The Voice, Radio 100, Pop FM, Radio Soft og myROCK. Hver uge lytter ca. 2,7 mio. danskere til mindst en af radiostationerne i koncernens netværk. Bauer Media Group har i Danmark tidligere samarbejdet med en række andre virksomheder til promovering som Det Faglige Hus, Mazi Zoo, 7-Eleven, Egmont, Silvan, Bosch, Single.dk og Coca-Cola. FOLD UD

Bauer Media Groups nye strategi går blandt andet ud på at satse på små og mellemstore virksomheder i deres fremtidige partnerskaber samt at fokusere på dette segment i mediekoncernens marketing af deres produkter. Koncernen vil samtidig tilbyde små og mellemstore virksomheder at markedsføre deres produkter som en service i partnerskabet med Bauer Media Group. Målet er at blive mere tydelige online både over for kunder og for fremtidige partnere – og det er her, at Mono Solutions kommer ind i billedet.

»Monos styrke i markedet er drevet af den perfekte kombination af ledende teknologi og fremragende service, som udmønter sig i skalerbare marketingløsninger af høj kvalitet for små virksomheder. Vores nyligt etablerede forretningsområde indenfor SMV-services vil i høj grad kunne drage fordel af Monos ekspertise og position i markedet. Vi ser frem til at arbejde sammen og lære af hinanden,« siger Veit Dengler i pressemeddelelsen.

For Mono Solutions åbner partnerskabet med Bauer Media Group samt deres ressourcer og netværk op for nogle nye muligheder for yderligere at udvikle platformen, og medstifterne har tiltro til, at Monos nye placering som en del af Bauer gruppen vil styrke virksomhedens produktivitet og gennemslagskraft i markedet.

»Vi har fundet det perfekte match med Bauer. Vores visioner går hånd i hånd, og dette samarbejde vil i høj grad komme vores eksisterende partnere og deres kunder til gode ved at styrke vores evne til at drive innovation til markedet hurtigere end nogensinde før,« siger Louise Lachmann, medstifter og adm. direktør i Mono Solutions.