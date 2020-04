Tre danskere kåret på liste over Europas 50 mest indflydelsesrige kvinder i iværksætter- og kapitalmiljøet

Europas 50 mest indflydelsesrige kvinder inden for iværksætteri og venturekapital er blevet kåret af EU-startups, der er en europæisk onlinepublikation, der har eksisteret siden 2010.

Tre danskere er med på listen.

Det drejer sig om Mette Lykke, adm. direktør i Too Good To Go, Sissel Hansen, stifter og adm. direktør af Startup Guide, og Ulla Brockenhuus-Schack, managing partner hos Seed Capital.

I november beskrev Berlingske, hvordan andelen af kvindelige iværksættere er blevet mindre de senere år, hvor mange ellers har peget på, at udviklingen bør gå den anden vej. Eksempelvis blev 25 procent af de nye virksomheder i 2017 stiftet af en kvinde.

En udvikling, der både blev kaldt »bekymrende« og »opsigtsvækkende«. Og det er også en af grundene til, at EU-startups har valgt at hylde kvinderne.

Læs mere om de tre her:

Mette Lykke

I dag er Mette Lykke kendt som et af de største navne på den danske iværksætterscene som adm. direktør af madspilsappen Too Good To Go.

Hun startede hos Mckinsey, inden hun sprang ud som iværksætter med løbeappen Endomondo, der i 2015 blev solgt for tæt på en halv millard kroner til sportmærket Under Armour.

Mette Lykke har flere gange optrådt på Berlingskes liste »100 kvinder på toppen«.

Mette Lykke.

Sissel Hansen

I 2015 var Sissel Hansen på Berlingskes »Talent 100«-liste.

Hun står bag Startup Guide, der er en guidebog til iværksætteri om forskellige byer. I 2015 sagde den dengang kun 23-årige Sissel Hansen:

»Vi kalder det en slags iværksætteriets Lonely Planet (global serie af rejseguider, red.). Vi ser på de felter, der fostrer et godt økosystem: Deriblandt adgangen til kapital, leveomkostninger, kulturen og så videre.«

Hun har en baggrund fra Kaospiloterne.

Sissel Hansen.

Ulla Brockenhuus-Schack

Hun har i over 15 år været frontfigur hos Seed Capital, som investerer i startups. Historikken tæller eksempelvis Trustpilot og Endomondo.

Hun er både grevinde og fast gæst hos Kongehuset.

Ulla Brockenhuus-Schack har tidligere arbejdet hos McKinsey og Egmont. Hun er uddannet MBA fra Columbia Business School.

I 2018 var hun med på Berlingskes liste over Danmarks 100 mest indflydelsesrige kvinder.