Tinder indfører panikknap mod trusler

Den populære datingapp Tinder indfører nu en panikknap, så politiet lynhurtigt kan få besked, hvis man føler sig truet på stævnemødet med den ukendte.

Tinder, der ejes af selskabet Match Group, har besluttet at skrue op for sikkerheden og har derfor købt sig ind i en app, Noonlight, som holder øje med, hvor brugerne befinder sig, og giver myndighederne besked, i tilfælde af at man er bekymret for sin sikkerhed. Det skriver den amerikanske finansavis The Wall Street Journal.

Senere vil Tinder også indføre en kontrol af, at folk faktisk ser ud som det billede, de anvender.

Premiere i januar i USA

Den nye alarmfunktion, som man kan skilte med, at man bruger, vil blive indført gratis for amerikanske brugere fra 28. januar og vil blive rullet ud til andre i de kommende måneder. Der er dog ikke sat konkrete datoer på.

Hvis man trykker på alarmknappen, skal man indtaste en kode. Sker det ikke, modtager man øjeblikkeligt en SMS fra Noonlight, og besvarer man den ikke, forsøger Noonlight at ringe én op. Hvis der ikke bliver svaret, eller hvis man bekræfter at have brug for hjælp, bliver politiet kontaktet.

Mandy Ginsberg, topchef for Tinder-ejer Match Group »En datingforretning skal køres, som hvis man er mor.«

Match Group lover, at de indsamlede oplysninger om, hvor man er og har været, ikke vil blive brugt til at sælge annoncer eller til andre formål, ligesom Noonlight ikke vil overføre oplysningerne til Match Group.

Tinder har flere end 50 millioner brugere på verdensplan. Heraf betaler de fem millioner for at bruge tjenesten. Den er ofte blevet kritiseret for ikke at gøre mere for at gribe ind mod dem, der misbruger Tinder og Tinders brugere, når de skaber kontakt med hinanden.

Kontrol af billeder på vej

Det erkender Match Groups topchef, Mandy Ginsberg, der selv har en datter på 21 år.

»En datingforretning skal køres, som hvis man er mor. Jeg tænker meget på sikkerhed, især på vores platforme, og hvad vi kan gøre for at standse dårlig opførsel. Vi fortæller brugerne mange ting, som de selv kan gøre, men hvis vi oven i det kan give værktøjer til dem, er det, hvad vi skal gøre,« siger hun til avisen.

Lige nu bliver en anden sikkerhedsfunktion testet. Her skal brugerne bekræfte, at de ser ud som de billeder, de bruger. De skal tage billeder af sig selv i bestemte positioner, f.eks. med opadvendt tommelfinger. Når Tinders teknologi så kan bekræfte, at de stemmer overens, får man et blåt godkendelsesstempel.

Tidligere har Tinder skærpet opsynet med, hvordan brugerne kommunikerer med hinanden, og indført ny teknologi, som holder øje med nedladende sprogbrug og kontrollerer billeder.

Også andre onlineplatforme som kørselstjenesten Uber og udlejningstjenesten Airbnb har de seneste måneder taget ekstra skridt til at højne sikkerheden for brugerne.