Tilsynsregler kan give bankdirektør flere års løn for få måneders arbejde

Finanstilsynets tøven med at godkende Nykredit-direktør Tonny Thierry Andersen som fit & proper rammer nu direkte ind i den ophedede diskussion om millionstore lønpakker og fratrædelsesordninger i erhvervslivet.

Nykredit risikerer nemlig at komme til at stå i en situation, hvor finanskoncernen skal betale op mod to års løn svarende til i omegnen af 14 millioner kroner til en direktør, Tonny Thierry, der har været ansat i mindre end et halvt år.

Det kan blive udfaldet, hvis Finanstilsynet ender med erklære den tidligere Danske Bank-direktør Tonny Thierry uegnet til jobbet som ny koncerndirektør i Nykredit. Headhunter John Lohff, partner i Lohff Management Consultants, opfordrer ikke bare Nykredit, men også alle andre finansvirksomheder til at kigge deres lønpolitik efter i sømmene.

»Hvis man ikke bliver fundet egnet, så skal man selvfølgelig ikke have et eller to års fratrædelse. Det er grotesk, hvis man ikke kan blive fundet fit & proper, og så efterfølgende bliver belønnet med en godtgørelse. Når grådigheden tager over, så kan man ikke se skoven for bare træer,« siger headhunteren, som advarer om, at finanssektorens omdømme risikerer at lande på linje med brugtvognsforhandleres.

De øvrige medlemmer af koncerndirektionen under topchef Michael Rasmussen hævede ifølge Nykredits seneste årsregnskab mellem 7,4 og otte millioner kroner årligt i løn og pension.

Bør tage forbehold

Tonny Thierry var indtil foråret 2018 øverste ansvarlige for Wealth Management i Danske Bank, som Finanstilsynet for nylig har meldt til politiet for vildledning af investeringskunder. Sagen kostede Danske Banks topchef-vikar Jesper Nielsen jobbet og efterforskes nu af Bagmandspolitiet.

I april bad Nykredit Finanstilsynet om at forholde sig til, hvorvidt Tonny Thierry Andersen kunne godkendes som koncerndirektør i realkreditkæmpen. En stilling han tiltrådte i juni. En godkendelse, der fortsat afventes, som Berlingske tidligere har beskrevet.

Af Nykredits lønpolitik fremgår det, at direktionsmedlemmernes fratrædelsesgodtgørelse aftales individuelt, og at de udgør mellem 12 og 23 måneders løn. Nykredit ønsker dog ikke at kommentere Tonny Thierrys kontrakt.

Ledelsesprofessor Anders Drejer fra Aalborg Universitet er enig i, at hele finanssektoren bør tage lønpolitikken op til genovervejelse.

»Jeg har talt for, at finansvirksomheder bør tage forbehold, således at en nyudnævnt bankdirektør selvfølgelig ikke skal have en stor pose penge med sig, hvis myndighederne ikke erklærer ham fit & proper,« siger Anders Drejer.

Fordele ved gyldne håndtryk

En anden ekspert advarer dog om, at det ikke uproblematisk at fjerne det gyldne håndtryk. Det er nemlig i forvejen svært at rekruttere direktører i finanssektoren.

Ken L. Bechmann, professor i finansiering ved Copenhagen Business School, forklarer desuden, at afskedspakkerne sikrer en vis mobilitet på direktionsgangene, hvilket er positivt.

Professoren påpeger, at de mange skandaler har aktiveret folkedomstolen og presset politikere og myndigheder til at gå hårdere til værks. Det gør det sværere at gennemskue risikoen ved at skifte job i finanssektoren.

»Nogle gange kan man måske godt selv se, hvilken bagage man slæber rundt på. Andre gange kan det overraske én, hvad man kan blive indhentet af,« siger han.

Her kan tankerne eksempelvis falde på den tidligere ATP-topchef Christian Hyldahl, som ikke selv havde troet, at han havde gjort noget, der kunne udvikle sig til så stort et problem, at han måtte trække sig. Christian Hyldahl har i øvrigt netop fået nyt job i verdens største investeringsselskab BlackRock som chef for koncernens nordiske afdeling.

Opgør med ekstravagance

Ken L. Bechmann vurderer også, at virksomhederne og de potentielle direktørkandidater vil finde måder at omgå den i givet fald manglende gyldne faldskærm.

»Direktørerne vil formentlig kræve en tiltrædelsesgodtgørelse i stedet – en såkaldt sign-on-bonus – eller forhandle sig frem til en højere løn. Så er vi lige vidt.«

Headhunter John Lohff fastholder dog i lighed med professor Anders Drejer, at sektoren skal gribe til ændringer. Han mener, at finanssektoren selv er nødt til at finde en vej, der kan føre dem hen mod mere troværdighed.

»Der har været en grådighed, som er blevet åbenlys for omverdenen. Den grådighed findes selvfølgelig ikke hos alle i finanssektoren, men mange fremstår som grådige. Udfordringen bliver større af, at det er andre folks penge. Det er kundernes, aktionærernes og i nogle tilfælde statens penge,« siger han og tilføjer:

»Man bliver nødt til at adressere den ekstravagance, der har været i sektoren. Ellers kommer sektorens troværdighed ned på brugtvognsforhandlerens niveau. Det kan ikke være i branchens interesse.«

Direktøren for Finanssektorens Arbejdsgiverforening, Mariane Dissing, peger på, at finanskoncerner rent juridisk har mulighed for at reducere eller fjerne fratrædelsesgodtgørelsen, hvis Finanstilsynet ikke erklærer en direktør fit & proper.

»Der er ikke bare én, men mange årsager til, at en direktør ikke kan blive erklæret fit & proper, og der foreligger rent juridisk muligheden for at reducere eller fjerne fratrædelsesgodtgørelsen i de tilfælde,« siger hun og understreger, at det er op til den enkelte virksomhed, hvordan de håndterer lønpolitikken.

Nykredit har ingen kommentarer til Tonny Thierrys lønpakke.

»Vi ønsker at give tilsynet arbejdsro,« skriver kommunikationschef Jens Theil i en e-mail.