Tidligere minister bøjer sig for Corydon og Thorning: »Man burde opføre en statue af dem som tak«

Det er efterhånden seks år siden, at dele af energiselskabet DONG blev solgt. Den store handel, som udløste enorm politisk debat og fik SF til at forlade regeringen, er dog langtfra lukket.

Sagen bliver mandag oprullet i Berlingske og skaber stadig følelser som dengang i vinteren 2014.

Rasmus Jarlov, tidligere konservativ erhvervsminister, mener i dag, at den daværende finansminister Bjarne Corydon (S) og forhenværende statsminister Helle Thorning-Schmidt (S) burde høste større anerkendelse for, at staten dengang valgte at sælge 18 procent af aktierne i DONG til den amerikanske investeringsbank Goldman Sachs.

Siden da er værdien af Ørsted, som DONG nu hedder, på det nærmeste eksploderet, og i den forbindelse har den danske stat tjent 14 gange så meget som den amerikanske investeringsbank.

»Det må være mærkeligt at være Bjarne Corydon og Thorning. De har gjort staten Danmark 163 mia. kr. rigere og givet et kæmpe bidrag til verdens grønne omstilling. Alligevel hører de kun utaknemmelighed fra deres egne. Man burde opføre en statue af dem som tak,« skriver Rasmus Jarlov (K), der tidligere har været erhvervsminister, i et tweet.

Skandale eller genistreg?

Berlingske bringer mandag første kapitel i en serie på seks afsnit om DONG-handlen. Her giver en lang række centrale aktører deres version af sagen. Ud over Corydon og Thorning-Schmidt fortæller blandt andre Kristian Thulesen-Dahl (DF) og Rune Lund (EL) om deres syn på forløbet.

Debatten har i mange år raset om, hvorvidt prisen på DONG var for lav, om den danske stat blev snydt af Goldman Sachs, og om der i det hele taget var noget mystisk og fordækt over processen.

Bjarne Corydon forklarer i mandagens udgave af Berlingske, at DONG-salget blev »den bedste forretning for staten i nyere tid«.

Derudover siger han, at sagen blev overtaget af populister uden indsigt i forløbet, og at de herefter malkede sagen politisk. Den udlægning er Søren Pind, tidligere Venstre-minister, enig i:

»Det er ligesom med EU og de store projekter i Københavns Kommune som Holmen, metroen etc: Venstrefløjen og øvrige populister er imod, og deres uudtalte aldrig dokumenterede alternativer er altid at foretrække,« hedder det i et tweet.

Omvendt mener tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten Pelle Dragsted, der hele tiden har været stærkt imod et salg, at sagen viser, at selskaber med staten som største aktionær kan blive store succeser.

»Man kan modsat konstatere, at et selskab med staten som majoritetsejer er blevet en kæmpe global økonomisk succes. Morale: Demokratisk ejerskab fungerer. Det kan liberalister ikke forstå,« skriver Pelle Dragsted på Twitter.

Enhedslisten: Absurd!

Dragsted vil heller ikke rose Goldman Sachs for at være med til den store omstilling, der betød, at DONG opgav olieforretningen for i stedet at satse på grøn havvind.

I forløbet op til salget var daværende DONG-topchef Anders Eldrup blevet fyret af Fritz Schur, der dengang var bestyrelsesformand. Det skyldtes blandt andet de lønninger, som de såkaldte guldfugle var blevet tildelt for deres arbejde med havvindmølledelen af DONG. Efter at Goldman Sachs kom til, blev der dog for alvor sat skub i den grønne omstilling.

»DONG var flere år tidligere på vej mod grøn revolution, men Fritz Schur spændte desværre ben og skilte sig af med Eldrup. Læs op på historien,« lyder det fra Dragsted.

Også erhvervslederen Stine Bosse, der tidligere har været topchef i Tryg, beklager afskedigelsen af Anders Eldrup, der fandt sted et par år før, at aktieposten i DONG blev solgt til Goldman Sachs.

»DONG havde jo selv de fire guldfugle ... de blev fyret. Før Anders ... meget tåbeligt!,« skriver hun.

Goldman Sachs har i dag solgt aktierne med en gevinst på 12,4 mia. kr. Staten har siden salget inklusive udbytter tjent, hvad der svarer til 178 mia. kr.

På Twitter har Enhedslistens finansordfører, Rune Lund, beregnet, hvor meget staten efter hans opfattelse yderligere kunne have tjent, hvis ikke den havde solgt DONG-aktier:

»Staten havde haft 26 mia. kr. mere i dag, hvis ikke S, SF og R med blå partier havde solgt dele af DONG for en slik. Den uansvarlige omgang med fællesskabets værdier kalder Corydon for »den bedste forretning for staten i nyere tid«. Absurd.«