Tidligere Matas-direktør gør comeback og får ansvaret for pengetank bag store supermarkedskæder

En gammel kending i dansk detailhandel vender tilbage til tinderne.

Terje List, der i 17 år var adm. direktør for Matas, skal stå i spidsen for KFI Erhvervsdrivende Fond, der er storaktionær i Danmarks tredjestørste dagligvarekoncern, Dagrofa, som driver kæderne Meny og Spar.

Fonden, der ejer ejendomme til en værdi af cirka fem milliarder kroner, stiller desuden lejemål og finansielle ydelser til rådighed for selvstændige købmænd.

Terje Lists opgave bliver blandt andet at skrue op for uddelingerne til købmændene og investeringerne i deres købmandsskab, som skal styrke dem i konkurrencen, forklarer Bo Rygaard, bestyrelsesformand i KFI.

»KFI er nu et sted, hvor vi har en solid forretning, og hvor vi deler væsentligt flere midler ud end tidligere. Det stiller nogle større krav til den erfaring, der er i organisationen, og der bidrager Terje List med en omfattende erfaring fra dagligvare- og detailhandlen. Han er den rigtige mand til at forstå købmændenes behov,« siger bestyrelsesformanden.

Målet for fonden er at styrke de selvstændige købmænd gennem uddelinger og investeringer – og dermed også i konkurrencen mod de store dagligvarekoncerner, Coop og Salling Group, som dog fortsat dominerer markedet.

Jesper Loiborg fratræder

Terje Lists tiltrædelse betyder samtidig, at den adm. direktør siden 2012, Jesper Loiborg, fratræder.

Han stopper efter en periode, hvor KFI har haft en stabil udvikling i både omsætningen og resultatet af den primære drift, og hvor der i 2018 var afsat 150 mio. kr. til uddeling blandt købmændene. Det er det største beløb, der er afsat, siden KFI i 2014 påbegyndte uddelinger.

»Der er skabt fine resultater de seneste år, men virksomheder lever i sekvenser, og der er behov for forskellige kompetencer på forskellige tidspunkter i en virksomheds liv. Vi er nu i en situation, hvor vi vælger at skifte profil fra en, der har været meget proces og finansielt indrettet og har gjort det fantastisk, til en, der er mere markedsrettet mod købmændene,« siger Bo Rygaard og tilføjer:

»Vi var aldrig nået hertil, hvis ikke det havde været for Jesper Loiborg og hele teamet, som har har leveret et rigtigt fint stykke arbejde,« siger Bo Rygaard.

FAKTA Blå bog: Terje List Terje Laurberg Lyngø List, f. 1965 i Sønderborg.

Nyansat adm. direktør i KFI Erhvervsdrivende Fond

Terje List var adm. direktør i Matas A/S fra 2000-2017 og topchef for i alt 292 butikker og webshop.

Fra 1997-2000 var Terje List adm. direktør i dagligvarekoncernen Suma Holding A/S, der drev 32 supermarkeder, og som senere blev solgt dels til Salling Group A/S og dels til KFI.

Terje List har desuden været en del af ledelsen i Dagrofa A/S fra 1994-1997 og mejerivirksomheden Enigheden A/S fra 1989-1994.

Han sidder i bestyrelsen i optikervirksomheden Synsam Group AB (blandt andet Profil Optik) og i 3C Retail A/S (blandt andet Leasy A/S). Han var medejer af Riccos Kaffe Aps fra 2018-2019.

Terje List har en kandidatgrad i økonomi og virksomhedsledelse fra CBS.

Han er gift med Liselotte Højland List og har tre børn. Familien bor i Klampenborg nord for København. FOLD UD

Det er indtægter fra ejendomme og lejemål, der de seneste år har betydet, at KFI har kunnet levere fornuftige resultater, for ejerandelen på 42 procent i dagligvarekoncernen Dagrofa har de seneste år været en stor underskudsforretning. Således kostede ejerandelen i Dagrofa sidste år KFI 102 mio. kr., mens dagligvarekæmpens underskud året forinden kostede fonden 251 mio. kr.

Jesper Loiborg afløste i 2012 Marcus Choleva, som i mere 40 år styrede KFI som direktør, og som i medierne gik under navnet »Købmændenes godfather«.

KFI havde, da Marcus Choleva kom til, en formue på 50.000 kroner. Da han forlod KFI i 2012 var formuen vokset til på 3,5 mia. kr.

Marcus Choleva blev dog smidt på porten efter en offentlig mudderkastning med beskyldninger om grådighed, regelbrud og beskyldninger om, at venner blev placeret i KFIs bestyrelse. Striden endte i en voldgift om millioner, og økonomen og den tidligere bankmand Jesper Loiborg blev i 2012 sat ind for at rydde op.

Terje List: »Det er ægte købmandskab«

KFI er ikke ukendt farvand for Terje List, der fra 1994 og tre år frem var detaildirektør og medlem af ledelsesgruppen i Dagrofa.

Han blev i 2017 fyret efter 17 år i spidsen for Matas, der på dette tidspunkt var hårdt presset af konkurrence fra den stigende nethandel og lavpriskæden Normal. Det var derfor på tide at få nogle friske øjne på Matas, lød det dengang fra Matas’ bestyrelsesformand, der i stedet gav Gregers Wedell-Wedellsborg, tidligere koncerndirektør i Coop Danmark, jobbet.

Siden afskeden med Matas har Terje List i en kort periode været medejer af den københavnske kaffekæde Riccos. Han sidder desuden i bestyrelsen i optikervirksomheden Synsam Group, der blandt andet ejer brillekæden Profil Optik, og i bestyrelsen i den fynske erhvervsmagnat Niels Thorborgs selskab 3C Retail, der driver Leasy og DER, som tilbyder en række forskellige lån.

Terje List udtaler i en pressemeddelelse, at han ser frem til at arbejde videre med KFIs struktur, der både skal støtte den individuelle købmand i hans forretning og det frie købmandskab i det hele taget.

»Det er i høj grad de frie købmænd og hans eller hendes personlige engagement, som sørger for, at der findes dagligvarebutikker i Danmark, hvor man kan få en indkøbsoplevelse, der ikke ligner enhver anden. Det er ægte købmandskab. Jeg ser det som et kæmpe privilegium at få lov at støtte en unik del af den danske dagligvarehandel,« siger han.